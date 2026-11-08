En qué consiste el plan de oportunidades ICETEX con cartera castigada: Beneficios y condonación

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), la entidad que ofrece créditos educativos, becas y fondos para apoyar la educación de los colombianos, cuenta con el Plan de Oportunidades, el cual tiene el objetivo de aliviar la situación de las personas que tienen créditos con la entidad y se encuentran con cartera castigada o en mora.

Esta estrategia, según la entidad, hace parte del Plan de Apoyo implementado hace un par de años, con el cual se redujeron los intereses para los beneficiarios en época de amortización, pasando la tasa de interés del IPC +4% al +2%.

El Icetex informó que, para este año, lanza amnistía para deudores con cartera castigada al 31 de diciembre de 2025, condonará parte del capital e intereses a quienes cancelen su crédito. La medida estará disponible desde el 9 de junio 2026 y hasta finalizar la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 del presente Gobierno.

Además, indicó que la medida busca facilitar el acceso a diversas opciones de alivio financiero a las personas que tienen créditos educativos con la entidad.

¿Cómo acceder al Plan de Oportunidades para cartera castigada?

A continuación, le explicamos el paso a paso para acceder al Plan de Oportunidades para cartera castigada en el ICETEX:

Ingrese a www.icetex.gov.co

Haga clic en el banner del Plan de Oportunidades .

. Encontrará las opciones del semáforo de acuerdo con la que se ajuste a su situación, en este caso: ‘Cartera Castigada’ . Una vez dé clic ahí, encontrará la información de cada medida .

. Una vez dé clic ahí, encontrará la . Consulte con su número de cédula cuál plan le corresponde.

¿Qué porcentaje de la deuda podrá ser condonado?

La condonación será entre el 60% y el 80% del capital de la deuda, así como de todos los intereses corrientes vencidos y moratorios. Esto aplicará para quienes lleguen a acuerdos con el ICETEX y cumplan el compromiso de pago que definan con la entidad.

Tenga en cuenta que el porcentaje de condonación se definirá de acuerdo con la duración del plan de pago que acuerden el beneficiario y el ICETEX, el valor adeudado y el tipo de población a la que pertenezca la persona.

Esta medida aplica también para los colombianos que se encuentran con cartera en mora mayor a 361 días de créditos otorgados a través de los fondos administrados por el ICETEX, en los cuales la entidad financiadora autorice su aplicación.