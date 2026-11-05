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PEI Asset Management reitera su apoyo a Vamos Pa’Lante y la educación colombiana con $50 millones

Jairo Alberto Corrales, presidente de PEI Asset Management, estuvo en 6AM W para anunciar una donación de $50 millones a Vamos Pa’Lante, una iniciativa que busca apoyar a estudiantes universitarios que enfrentan dificultades económicas, con el fin de que puedan terminar sus estudios y graduarse.

Por tercer año consecutivo, PEI Asset Management, compañía que lidera la administración de portafolios inmobiliarios, se adhiere a Vamos Pa’Lante.

“Creemos fuertemente en que esta compañía tiene una responsabilidad con la comunidad colombiana y la educación del país. Tenemos la política de que uno de los ejes fundamentales es la educación. Por eso hacemos parte de Vamos Pa’Lante, una forma de transformar al país”, afirmó Corrales.

Mencionó que esta campaña es la mejor forma para asegurarse que jóvenes colombianos puedan terminar sus estudios de educación superior.

“Es una manera de contribuir para que los estudiantes que han hecho esfuerzos puedan terminar sus carreras”, indicó.

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¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2026?

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