Rescataron a dos menores de edad que permanecían en cautiverio en Rionegro, Antioquia

Operativo contra el Clan del Golfo en Rionegro, Antioquia. Cortesía: Alcaldía de Rioengro.

Medellín

En un operativo conjunto entre la Policía Antioquia, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional, se logró el rescate de dos menores de edad que permanecían retenidos en el municipio de Rionegro, Oriente de Antioquia.

En este accionar de las autoridades contra el Clan del Golfo, se logró la captura de dos presuntos integrantes de esta estructura armada ilegal, la incautación de 12 armas de fuego y cerca de 30 mil dosis de marihuana.

El despliegue de las diferentes entidades del Estado se cumplió en la vereda El Carmín, zona rural del municipio de Rionegro.

Recuperación de los menores

Entre los menores recuperados, se encuentra una adolescente que era buscada luego de haber sido raptada en el municipio de Marinilla, caso por el cual existía una denuncia por secuestro.

Para las autoridades, esta recuperación “representa un resultado especialmente significativo para la protección de la vida, la integridad y los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

Delitos contra los procesados

Los dos hombres capturados, señalados de pertenecer al Clan del Golfo, deberán responder por su presunta participación en delitos como secuestro agravado, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego y municiones, fabricación y tráfico de estupefacientes y utilización de menores de edad para la comisión de delitos.

Lo que encontraron las autoridades

En este operativo, además de las doce armas de fuego y las 30 dosis de marihuana, las autoridades hallaron 6 equipos móviles de telefonía y 2 motocicletas. Libros contables, 2.800 gramos de clorhidrato de cocaína y otras sustancias estupefacientes como drogas sintéticas.

Carolina Tejada, secretaria de Seguridad y Justicia de Rionegro, destacó el trabajo articulado de las diferentes entidades del Estado que generó estos “grandes resultados operacionales que afectan al GAO Clan del Golfo; entre estos resultados destacamos la recuperación y liberación de dos menores de edad”.

Para las autoridades locales de Rionegro, este resultado representa un avance en las acciones contra las estructuras delincuenciales que amenazan la tranquilidad de las comunidades y, especialmente, frente a las prácticas criminales que ponen en riesgo a los menores de edad, instrumentalizándolos y exponiéndolos a diferentes formas de violencia.

Insistió la secretaria de Seguridad y Justicia de Rionegro en que “este resultado es un aporte significativo a la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes y la seguridad de las familias rionegreras”.

Compromiso con los menores

Desde la Alcaldía de Rionegro insistieron en el compromiso de fortalecer las estrategias de prevención, control y reacción frente al delito y los grupos armados ilegales.

Destacaron que el trabajo se articulará siempre para proteger la infancia y “evitar que nuestros niños, niñas y adolescentes caigan en manos de la delincuencia y garantizarles la posibilidad de crecer en entornos seguros y en libertad”, indicaron desde la administración municipal de Rionegro.

Los capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para avanzar en los procesos de judicialización.

Los menores recuperados también fueron atendidos y reciben el acompañamiento de las autoridades para el adecuado restablecimiento de sus derechos.