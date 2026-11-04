Grupos ilegales estarían reclutando nuevos miembros en el suroeste antioqueño

Medellín

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, encabezó un Consejo de Seguridad en el municipio de Andes, donde participaron los alcaldes y autoridades de nueve municipios del Suroeste.

En el encuentro se analizaron las condiciones de seguridad de esta subregión y se definieron algunas acciones operativas para reducir el actuar de las estructuras armadas ilegales.

Municipios participantes

Las autoridades de municipios como Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Hispania, Jardín, Jericó, Pueblorrico, Salgar y Tarso participaron de este encuentro en el que se presentó la radiografía del actuar delictivo de estructuras como el Clan del Golfo, La Terraza y El Mesa.

En la mayoría de estas localidades hay una presencia de estas tres estructuras armadas, quienes están representadas por sus cabecillas, por los cuales el gobierno seccional reiteró las recompensas para lograr su ubicación.

Preocupación por incremento de homicidios

En el consejo de seguridad en el que participaron alcaldes de la cuenca del río San Juan, Cartama, Penderisco, nueve municipios en total, que suman 17 homicidios más en lo que va corrido del año, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Esta cifra es el fruto del enfrentamiento entre estructuras armadas ilegales, especialmente de criminales del Clan del Golfo contra 17 estructuras delincuenciales que quieren apoderarse del microtráfico en esta subregión antioqueña.

Recompensas por cabecillas

El gobernador, Andrés Julián Rendón, recordó que hay una recompensa de hasta 500 millones de pesos por alias ‘Soldado’, cabecilla del Clan del Golfo, y los mismos 500 millones de pesos por alias ‘Barcelona’, cabecilla de La Terraza.

Adicionalmente, se tiene una recompensa de hasta 200 millones de pesos por alias ‘Freddy Roca’, del Clan del Golfo; hasta 100 millones de pesos por alias ‘Tato’ y hasta 50 millones de pesos por alias ‘Tigre’ y alias ‘Pantera’, de esta misma organización criminal.

Reclutamiento en el suroeste

El mandatario seccional indicó que alias “Tato” estaría detrás de una tarea de reclutamiento de personas que comiencen a hacer parte de esa estructura armada.

Agregó que “aquí sabemos que esta, que ha sido una zona pacífica y trabajadora por excelencia, tiene una incidencia criminal bastante grande por cuenta de la captura de estas rentas que persiguen estos bandidos”.

Aclaró que estas acciones de reclutamiento estarían relacionadas con la presión de la Fuerza Pública y los organismos judiciales sobre las estructuras criminales, cuyos integrantes han resultado afectados por operaciones adelantadas en el territorio.

Obras de mejoramiento para la seguridad

Además del análisis del actuar de las estructuras ilegales, se indicó que ya fue intervenida la subestación de Policía de Tapartó, corregimiento y centro poblado perteneciente al municipio de Andes.

Inversiones en otras obras

Desde el gobierno seccional destacaron las inversiones cercanas a los 90 mil millones de pesos que se ejecutan en infraestructura, educación, vivienda y seguridad en Andes.

Algunos de los desarrollos de infraestructura son los 3 kilómetros de placa huella que se construyen en la vereda Santa Rita, obra en la que la Gobernación de Antioquia invierte 4 mil 359 millones de pesos con recursos de regalías.

También mostraron el avance de las labores de estabilización de los 9,2 kilómetros del corredor La Bodega en Andes y el sector de Buenos Aires, lo mismo que la vía Andes – San José – Pueblorrico.

En materia de vivienda, el mandatario seccional acompañó la entrega de asignaciones a 35 de las 61 familias beneficiarias de Mi Casa Antioquia Ya y firmó el convenio para la ejecución de 1.482 techos en 17 municipios del Suroeste antioqueño.

EL gobernador también entregó las adecuaciones financiadas con recursos de la Tasa de Seguridad, en las placas polideportivas de las instituciones educativas La Carbonera, María Auxiliadora y San Juan de los Andes.