Caen presuntos cabecillas dedicados a la extorsión y tráfico de drogas en la comuna 8 de Medellín

Medellín

El GAULA de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ejecutó un operativo contra el crimen organizado en el oriente de Medellín. La intervención afectó la seguridad, convivencia y patrimonio económico de los habitantes de la comuna 8, Villa Hermosa.

Durante la operación se realizaron siete diligencias de registro y allanamiento, logrando tres capturas por orden judicial. Entre los detendidos se destacan alias ‘Baquero’ y alias ‘Orejas’, señalados como presuntos cabecillas de los grupos delincuenciales ‘La Libertad’ y ‘13 de Noviembre’.

Actividades ilícitas y afectación al liderazgo criminal

Según las investigaciones, estas organizaciones ejercían actividades ilegales mediante exigencias económicas a comerciantes, tráfico local de estupefacientes y el loteo ilegal de terrenos en el sector del cerro Pan de Azúcar.

La acción policial permitió afectar la línea de mando de ambas estructuras al capturar a dos de sus principales articuladores, reduciendo la injerencia delictiva de estos grupos en el sector oriental de la ciudad.

Más información Ejército neutralizó amenaza de ataques con drones explosivos del Clan del Golfo en Segovia

Judicialización de los capturados y llamado a la denuncia

Los tres detenidos eran requeridos por extorsión agravada, concierto para delinquir agravado, hurto agravado y desplazamiento forzado. Un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Policía Nacional ratificó que mantendrá los operativos en la zona e invitó a la ciudadanía a reportar casos de extorsión a la línea gratuita 165 del GAULA, bajo estricta reserva.