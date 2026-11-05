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05 nov 2026 Actualizado 00:35

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En Antioquia cancelaron siete vuelos por fallas en el radar del aeropuerto El Dorado de Bogotá

Recordemos que la contingencia se reportó en la tarde de este miércoles, que generó afectaciones en El José María Córdova y el Olaya Herrera.

foto Referencia, aeropuerto José María Córdovaa

foto Referencia, aeropuerto José María Córdovaa / José María Cordova

foto Referencia, aeropuerto José María Córdovaa
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Antioquia

En la tarde de este miércoles reportó una falla en los sistemas de visualización radar del aeropuerto El Dorado de Bogotá utilizados para el control aéreo, lo que provocó algunas afectaciones, generando cancelación de vuelos y retrasos en otros en varias terminales aéreas del país.

Aiplan, concesionario que administra las terminales aéreas en Antioquia, reportó que en esta región del país también hubo afectaciones en Medellín y Rionegro. Por ejemplo, en el aeropuerto José María Córdova: vuelos saliendo se cancelaron 4 y 7 con demoras. Vuelos llegando: 4 cancelados y 19 demorados.

Mientras que en el Olaya Herera de Medellín se cancelaron 3 vuelos saliendo y 6 llegando. Un más fue desviado a Rionegro. En esta terminal que funciona con visión solar se suspendieron las operaciones a las 5.46 p. m.

Pese a la situación, la Aerocivil en la tarde manifestó que en el caso del aeropuerto de Rionegro se fue superando la novedad luego de levantar la medida reglamentaria adoptada como medida preventiva.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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