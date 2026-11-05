De nuevo el hospital Alma Mater en dificultad para funcionar por deudas de $455.000 millones

Medellín

Nuevamente, el Hospital Alma Mater ligado a la Universidad de Antioquia eleva una alerta por la dificultad para funcionar, sumado a la millonaria cartera de las EPS que les ha impedido, incluso, pagar las prestaciones sociales del personal profesional que trabaja en el lugar.

Según el más reciente reporte del también centro de investigación, las deudas actuales son cercanas al medio billón de pesos, pero lo que quizás acaba de empeorar el panorama es que se logró establecer que hay un monto importante de cartera de las EPS que no se podrá recuperar.

“El Hospital acumula deudas por 455.000 millones de pesos, respaldadas por una cartera de solo 332.000 millones, de la que más del 50% es de difícil recaudo. De este monto 90.000 millones adeudados por EPS liquidadas y se logró documentar una pérdida por 44.000 millones derivada de la operación de la red pública de salud de Barranquilla, San Andrés y Apartadó en años anteriores”, precisa el comunicado.

Agrega que la entidad ha solicitado a las aseguradoras el pago de 160 mil millones de pesos, sin embargo, no ha sido posible recaudarlo por el incumplimiento de estas, quienes les aseguran que también tienen escasez de recursos. Recalca que en los últimos meses solo han logrado el 68% del recaudo de los servicios prestados.

“La crisis financiera ha derivado, también, en el retraso en las obligaciones laborales, que actualmente asciende a tres meses de salario para la mayoría del personal, cinco meses de aportes a la seguridad social, la prima del primer semestre y el atraso en el pago de deducciones laborales”.