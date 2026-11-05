Con 18 votos a favor, Medellín aprobó el POT que busca habilitar 222.000 nuevas viviendas

Medellín, Antioquia

Con 18 votos a favor y tres en contra, el Concejo de Medellín aprobó en segundo debate la revisión de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), una modificación que establece nuevas reglas para el desarrollo urbano de la ciudad durante los próximos 12 años. Uno de sus principales objetivos es facilitar la construcción de 222.000 nuevas viviendas, mediante cambios en los tratamientos urbanísticos y en los mecanismos para desarrollar predios y zonas de renovación.

La actualización modifica aproximadamente el 78 % del articulado del POT vigente desde 2014, aunque conserva elementos estructurales del modelo de ocupación de la ciudad. La apuesta central de la administración distrital es ampliar la oferta de vivienda, simplificar trámites y permitir que terrenos y edificaciones que hoy tienen dificultades para desarrollarse puedan incorporarse a nuevos proyectos inmobiliarios.

Menos trámites para desarrollar proyectos de vivienda

Uno de los cambios más importantes está en la renovación urbana. El nuevo POT incorpora modalidades de reactivación y revitalización, que permitirán desarrollar proyectos predio a predio sin que necesariamente deban pasar por la formulación y adopción de un plan parcial.

En el modelo anterior, los planes parciales eran una herramienta fundamental para integrar terrenos, definir obligaciones urbanísticas y organizar intervenciones en polígonos de renovación. Con la nueva norma, algunos sectores podrán avanzar mediante licencias individuales, siempre que cumplan las condiciones de aprovechamiento, infraestructura, espacio público y equipamientos establecidas para cada zona.

La propuesta contempla tres modalidades de renovación urbana: redesarrollo, reactivación y revitalización. En los polígonos de redesarrollo se mantiene el modelo de gestión asociada mediante planes parciales, mientras que en reactivación y revitalización se habilitan alternativas de desarrollo predio a predio.

También se establece un esquema de incentivos para promover la integración de lotes. Los proyectos podrán acceder a mayores aprovechamientos urbanísticos cuando agrupen terrenos y cumplan condiciones relacionadas con la entrega de suelo para espacio público y equipamientos. En las modalidades de reactivación y revitalización se plantean diferentes niveles de aprovechamiento, que pueden llegar a una densidad de hasta 518 viviendas por hectárea en determinadas condiciones.

La administración busca que estas herramientas permitan aprovechar mejor el suelo urbanizado, especialmente en sectores donde la fragmentación de los predios y las exigencias normativas habían dificultado la construcción de nuevos proyectos.

Vivienda turística: se mantiene la restricción en baja mixtura

Otro de los puntos que generó mayor discusión fue la regulación de las viviendas destinadas al alojamiento turístico. El POT mantiene la restricción para esta actividad en las zonas de baja mixtura, donde predomina el uso residencial.

La administración sostiene que no se trata de una prohibición nueva: desde el POT de 2014 el hospedaje turístico no está permitido en esos sectores. La revisión busca concentrar esta actividad en centralidades, corredores de alta mixtura y zonas cercanas al transporte masivo, mientras establece condiciones para su funcionamiento en áreas de media mixtura.

Según cifras de la Alcaldía, Medellín pasó de tener 521 prestadores de vivienda turística inscritos en el Registro Nacional de Turismo en 2019 a 8.322 en 2026. El diagnóstico identifica presiones sobre la vocación residencial y la convivencia, especialmente en sectores de El Poblado, Laureles-Estadio y La Candelaria.

La norma también contempla el reconocimiento de usos establecidos. Esto significa que los establecimientos que comenzaron a operar legalmente, cuando la actividad estaba permitida y cumplen las condiciones urbanísticas y sectoriales, podrán continuar funcionando. El registro turístico, sin embargo, no reemplaza la obligación de cumplir las normas de uso del suelo ni los reglamentos de propiedad horizontal.

Un debate sobre el crecimiento de Medellín

La aprobación del POT estuvo precedida por más de tres meses de discusión y una sesión plenaria que se extendió durante más de 14 horas. Entre los asuntos que generaron reparos estuvieron la flexibilización de los planes parciales, los índices de construcción, las obligaciones urbanísticas y la regulación de la vivienda turística.

Mientras el sector constructor respaldó la eliminación de trámites que considera obstáculos para desarrollar nuevos proyectos, algunos urbanistas y concejales advirtieron sobre los riesgos de flexibilizar la planeación sin garantizar suficiente infraestructura, espacio público y equipamientos para acompañar el crecimiento.

La revisión también incorpora herramientas para promover vivienda de interés social y prioritario, recuperar edificaciones, facilitar nuevos usos y atender las condiciones de los barrios y las laderas.