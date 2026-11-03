En el 2026, el Clan del Golfo tiene presencia en el 72% de Antioquia y las disidencias en el 17%

Antioquia

El representante a la Cámara por Antioquia, Simón Molina, publicó un informe de la gobernación de Antioquia en el cual se relaciona la presencia de los tres grupos ilegales Clan del Golfo, Disidencias y ELN en las subregiones. Indica que, desde el 2022, el grupo que mayor expansión ha logrado en el departamento es el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EJC), ya que tiene presencia en el 72% del territorio.

Según el informe, en el 2022 tenía presencia en 54 municipios y en el 2026 aumentó en 40, es decir, está en 94 poblaciones. Recordemos que se registra presencia en las subregiones del Norte, Nordeste, Suroeste, Occidente, Urabá, Oriente, Magdalena Medio, Bajo Cauca. En el Valle de Aburrá, mediante outsourcing con bandas delincuenciales.

El reporte publicado por el representante también informa sobre la actualización de la presencia de las guerrillas disidencias y ELN. Este último es el que menos expansión ha tenido.

“Disidencias de las FARC: pasaron de 12 municipios en 2022 a 21 en 2026, correspondiente a 9 municipios adicionales y un incremento del 75%. ELN: pasó de 16 municipios en 2022 a 17 en 2026, equivalente a 1 municipio adicional y un incremento aproximado del 6%”.

En cuanto a los cultivos de uso ilícito

Recalca el informe que, entre el 2023 y 2024, hubo una reducción de hectáreas sembradas, sin embargo, del total de 17.163 hectáreas identificadas, el 97% están ubicadas en el Bajo Cuaca, Norte y Bajo Cauca.

“En Antioquia el área sembrada disminuyó un 8,6%, con 17.163 hectáreas identificadas.1.622 hectáreas menos respecto a las 18.785 reportadas en 2023. A pesar de esta reducción, el departamento se mantiene como el quinto con mayor cantidad de cultivos de coca del país, representando el 7% del total nacional”, indica el reporte de la gobernación de Antioquia.

En el informe también se detallan los planes que se están ejecutando por parte de la gobernación para contrarrestar la presencia criminal de los grupos y garantizar la seguridad de la población en las diferentes subregiones, específicamente en la captura de personas, entre otras.