La propuesta de Reconstrucción por Impuestos fue socializada con empresarios y el Gobierno Nacional

Medellín

Ante más de 120 empresarios y delegados del Gobierno Nacional, Proantioquia, la RedPRO y diferentes aliados, socializaron el trabajo que puede lograr la propuesta de Reconstrucción por Impuestos para atender las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en nuestro país.

Durante el encuentro propusieron recoger las lecciones del mecanismo de Obras por Impuestos para ponerlas al servicio de la reconstrucción.

Lineamientos

El proyecto de Reconstrucción por Impuestos tiene unos parámetros de ejecución y gobernanza que fueron planteados desde Proantioquia.

El primer lineamiento es la ejecución directa por parte de los contribuyentes en frentes de vivienda, salud, educación y gestión del riesgo dentro de los municipios y departamentos con mayores índices de afectación.

El segundo parámetro de ejecución es la habilitación para personas jurídicas con ingresos brutos iguales o superiores a una facturación aproximada de $1.800 millones anuales y con impuesto sobre la renta a cargo.

En materia de gobernanza y ejecución, el tercer lineamiento corresponde a la coordinación de la Mesa Nacional de REXI a cargo de Proantioquia, en articulación con los capítulos de la RedPRO en las regiones priorizadas y las gerencias departamentales del Fondo Milagro, con el propósito de ordenar la estructuración técnica y la vinculación de los nuevos contribuyentes.

Experiencia de obras por impuestos

Desde Proantioquia explicaron que esta iniciativa tiene como experiencia la Plataforma Obras por Impuestos, OXI, de Proantioquia, esquema que ha movilizado el 88 por ciento de los $1,3 billones asignados a Antioquia en más de 100 proyectos desde 2018.

En el país, el mecanismo de Obras por Impuestos registra una movilización superior a los $5 billones desde su entrada en vigor, con la participación acumulada de 279 empresas.

Juliana Velásquez, presidenta de Proantioquia, expresó: Dentro de unos años, alguien va a pasar por la plaza de un pueblo milagro, va a ver la iglesia restaurada y la escuela abierta, y no va a saber qué decreto lo hizo posible. Tampoco tiene por qué saberlo. Nuestra tarea es que ese día llegue pronto, y que llegue para todos los pueblos que el 10 de agosto quedaron cuarteados”.

Evento central

El encuentro institucional denominado “Reconstrucción por impuestos: la alianza público-privada más potente para la reconstrucción del país”, consolidó una hoja de ruta técnica para la aplicación de Reconstrucción por Impuestos (REXI), una adaptación del instrumento tributario de Obras por Impuestos (OXI).

El objetivo es la recuperación de los territorios declarados con afectaciones por el sismo del pasado 10 de agosto, que afectó especialmente departamentos como Chocó, Risaralda, Quindío y Caldas.

En el encuentro participaron el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán; la directora de la Agencia de Renovación del Territorio, Cindy Palma; el viceministro de Desarrollo Rural, Leonidas Tobón, y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Andrés Ríos.

Este evento se desarrolló con el apoyo de la RedPRO y la Alianza de Empresas y Fundaciones Unidas por Colombia.

Ya el Gobierno Nacional habilitó la figura a través del Decreto Legislativo 1389 de 2026, mientras que en octubre la Agencia de Renovación del Territorio y el Departamento Nacional de Planeación expidieron el manual operativo que fija los lineamientos técnicos para esta modalidad.

Concluyó la presidenta de Proantioquia que “al empresario que destina su impuesto a una obra en un municipio que quizás nunca ha visitado le estamos pidiendo un acto de fe, y esa fe se sostiene con rigor técnico, con transparencia y con cuentas claras”.