Cristiano Ronaldo se despide de Portugal: así queda su palmarés con la Selección

Cristiano Ronaldo anunció este jueves 5 de noviembre su retiro de la Selección de Portugal. A través de un video publicado en sus redes sociales, el atacante confirmó el final de una trayectoria internacional que comenzó en agosto de 2003 y se extendió durante 23 años. Aunque continuará su carrera a nivel de clubes con Al Nassr, el histórico número siete le dice adiós al combinado nacional después de convertirse en su máximo referente.

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Ronaldo cierra esta etapa con 234 partidos y 146 goles, cifras que lo convierten en el futbolista con más encuentros disputados y más anotaciones en la historia de las selecciones masculinas.

Tres títulos que marcaron la historia de Portugal

El mayor logro colectivo de Cristiano Ronaldo con su país llegó en la Eurocopa de 2016. Portugal conquistó su primer título continental tras vencer 1-0 a Francia en la final disputada en el Stade de France, en París. En aquella histórica noche, Ronaldo tuvo que abandonar el campo por lesión durante el primer tiempo, pero acompañó a sus compañeros desde el banquillo y los alentó junto al técnico Fernando Santos.

Tres años después, el delantero levantó otro trofeo: la Liga de Naciones de la UEFA 2019. Portugal derrotó 1-0 a Países Bajos en la final y Ronaldo fue una de las grandes figuras del torneo, especialmente por el triplete que consiguió frente a Suiza en las semifinales.

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Su último título con la selección llegó en 2025, nuevamente en la Liga de Naciones. Portugal empató 2-2 con España en la final y se impuso en la tanda de penales. Cristiano anotó uno de los goles durante el tiempo reglamentario y celebró así su tercer título con el equipo nacional.

Antes de la llegada de CR7, Portugal no había conseguido ningún título internacional en la categoría absoluta masculina. Su antecedente más cercano fue la Eurocopa de 2004, cuando perdió como local la final frente a Grecia por 1-0, el 4 de julio, en el Estádio da Luz de Lisboa.

Récords que quedan para la historia

Además de los trofeos, Ronaldo deja registros difíciles de igualar. Es el máximo goleador histórico del fútbol de selecciones masculino, con 146 tantos, y también el jugador con más internacionalidades, con 234 apariciones. En las Eurocopas marcó 14 goles, récord histórico de la competición, y disputó seis ediciones.

También participó en seis Mundiales, desde Alemania 2006 hasta la Copa del Mundo de 2026, y consiguió marcar en todos ellos, una marca histórica que lo convierte en el único futbolista en conseguirlo.

Actualmente, el delantero portugués llegó a 985 goles en su carrera profesional, quedando a solo 15 de alcanzar la histórica cifra de los 1.000 goles.