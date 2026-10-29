Cristiano Ronaldo anota triplete en triunfo de Al Nassr ¿Cuántos goles le faltan para los 1.000?

RIYADH, SAUDI ARABIA - OCTOBER 29: Cristiano Ronaldo of Al Nassr celebrates after the Saudi Pro League match between Al Nassr and Al Kholood at Al Awwal Park on October 29, 2026 in Riyadh, Saudi Arabia. Al Nassr defeated Al Kholood 5-3. (Photo by Abdullah Ahmed/Getty Images) / Abdullah Ahmed

Cristiano Ronaldo sigue sumando goles en la Liga de Arabia Saudita. Este jueves 29 de octubre, el atacante fue figura en la goleada del Al-Nassr 5-3 sobre el Al-Kholood Club registrando un hat-trick y quedando cada vez más cerca de registrar los 1.000 goles oficiales en su carrera.

Después de que le anularan dos goles por fuera de juego durante el primer tiempo, regresó para encontrar su recompensa en la segunda mitad. Cristiano Ronaldo abrió el marcador en el minuto 66´ con una asistencia de João Félix y continuó celebrando goles para completar su hat-trick con Al Nassr.

El “Bicho” anotó sus tres tantos en un rango de 15´minutos. Cristiano volvió a marcar al minuto 72´y posteriormente reafirmó la victoria al 81´.

Con sus tres anotaciones en el partido, el delantero portugués llegó a 985 goles en su carrera profesional, quedando a solo 15 de alcanzar la histórica cifra de los 1.000.

Su perseguidor inmediato es Lionel Messi, quien ocupa el segundo lugar con 936 goles oficiales. El argentino se encuentra actualmente a 49 goles de distancia de Ronaldo, completando los dos primeros puestos de un podio histórico que cierra el austriaco Josef Bican con 805 anotaciones registradas.

Cristiano como el ganador del BOAT

Tras dos días de ser nombrado como el ganador del Balón de Oro de Todos Los Tiempos, condecoración especial entregada por la Revista France Football, con motivo de los 70 años del afamado y reconocido galardón. El atacante de 41 años mantiene vigente el objetivo de convertirse en el primer futbolista en llegar a las 1.000 anotaciones oficiales, una cifra que marcaría un logro único en su carrera.

En lo que resta del 2026, el Al-Nassr tendrá 13 partidos combinados entre la Liga Saudí y la Liga de Campeones de la AFC donde se destaca el duelo frente al Al-Qadsiah (actual líder de la liga) el 10 de noviembre y el derbi frente al Al-Hilal el próximo 10 de diciembre. Se espera que la leyenda portuguesa pueda conseguir este récord antes del inicio del nuevo año 2027.