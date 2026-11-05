🔴EN VIVO Benfica vs. Lech Poznań: Jhon Durán titular, siga el minuto a minuto del partido

El colombiano sería una de las cartas ofensivas del conjunto portugués, que busca mantener su paso perfecto en el torneo.

El SL Benfica recibe este jueves al Lech Poznań de Polonia en el Estádio da Luz de Lisboa, por la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League. El equipo portugués llega como uno de los protagonistas del certamen y tendrá al colombiano Jhon Durán como uno de sus principales referentes ofensivos.

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Benfica ha tenido un comienzo perfecto en la competición, con tres victorias en sus primeras presentaciones: 2-0 frente al AC Milan, 4-1 contra Celtic y 4-1 ante Omonia Nicosia. Estos resultados le permiten sumar nueve puntos de nueve posibles y registrar diez goles a favor, cifras que respaldan su buen momento internacional. Además, viene de conseguir victorias ante Alverca y Gil Vicente en sus últimos compromisos locales.

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Por su parte, Lech Poznań llega con la necesidad de conseguir su primer triunfo en la fase de liga. El conjunto polaco acumula un empate y dos derrotas, con apenas un gol anotado y nueve recibidos. Aunque viene de vencer 3-1 al Wisła Cracovia en la liga de su país, tendrá una exigente prueba ante un rival que se ha mostrado especialmente fuerte en condición de local. Jhon Durán buscará aprovechar esta oportunidad para aportar en el frente de ataque y seguir sumando protagonismo en el fútbol europeo.

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