Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal: “Llegó el día de devolver la ‘7′″

Fin a una etapa maravillosa a nivel de selecciones: Cristiano Ronaldo anunció este jueves a sus 41 años su retiro definitivo de la Selección de Portugal con una publicación en redes sociales en la que afirmó que “llegó el día de devolver la camiseta siete de la selección”.

Cristiano Ronaldo anota triplete en triunfo de Al Nassr ¿Cuántos goles le faltan para los 1.000?

“Llegó el día de devolver la camiseta siete a la selección de todos nosotros. Nunca sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y responsabilidad de vestirla”, empezó diciendo en un vídeo publicado en su perfil en Instagram.

El madeirense realizó este anuncio tras haber sido sancionado por el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros, el mínimo previsto en el reglamento, por haber abandonado la concentración de Portugal el 30 de septiembre.

Su decisión se produce en visperas de conocerse la próxima convocatoria de Portugal para los partidos de Liga de Naciones. Ronaldo había sido incluido en la prelista de convocados, luego de la polémica generada con el entrenador Jorge Jesus.

Cristiano, el máximo goleador en la historia del fútbol de selecciones

El delantero de Madeira, que debutó como internacional absoluto en 2003 y ganó la Euro 2026 y dos Ligas de Naciones, logró en los 234 partidos que disputó un total de 146 tantos, veinte más que el argentino Leo Messi, que también dijo adiós a la Albiceleste el pasado octubre con un balance de 126 dianas en 208 encuentros.

Completa el podio histórico el gran referente del fútbol de Irán, Ali Daei, con 108 tantos, al que siguen el indio Sunil Chhetri, con 95, el belga Romelu Lukaku, con 94, el polaco Robert Lewandowski, con 92, y el inglés Harry Kane, con 91.

Cristiano Ronaldo ganó el Balón de Oro de Todos Los Tiempos

Completan el top diez el malasio Mokhtar Dahari (89), el emiratí Ali Mabkhout (85) y el hispano-húngaro Ferenc Puskas (84), que precede al brasileño Neymar (80).

De promesa a símbolo nacional

Ronaldo irrumpió en la selección absoluta con apenas 18 años, en un momento en el que Portugal todavía disfrutaba de la generación de Luís Figo, Rui Costa y Fernando Couto.

Su primera gran competición fue la Eurocopa de 2004, disputada en territorio portugués. Entonces, con 19 años, compartió vestuario con algunos de sus ídolos. Marcó ante Grecia y Países Bajos y disputó la final que los lusos perdieron sorprendentemente ante el combinado heleno (0-1).

Aquella derrota, que dejó una de las imágenes más recordadas del joven Ronaldo llorando sobre el césped, fue el comienzo de una relación especialmente intensa entre el futbolista y la selección.

Dos años después, en el Mundial de Alemania 2006, Portugal alcanzó las semifinales, donde cayó ante Francia, y terminó en cuarta posición. Fue también el momento del relevo generacional: Figo se despidió del equipo y Ronaldo asumió progresivamente el liderazgo.

Con el paso de los años, el delantero pasó de ser un extremo explosivo a convertirse en un goleador de extraordinaria eficacia, una transformación que le permitió prolongar su carrera hasta una edad poco habitual en el fútbol de élite.

La gloria de 2016 y las dos Ligas de Naciones

Su mayor conquista llegó el 10 de julio de 2016, cuando Portugal derrotó a Francia (1-0) en París y ganó la primera Eurocopa de su historia.

Aquel éxito, conseguido bajo la dirección de Fernando Santos, cambió el lugar de Portugal en el fútbol europeo: de aspirante habitual pasó a ser campeón continental.

En 2019, Ronaldo lideró la conquista de la primera Liga de Naciones, disputada en Portugal. Su actuación más decisiva llegó en las semifinales, cuando anotó los tres goles de la victoria ante Suiza (3-1), antes del triunfo contra Países Bajos (1-0) en la final.

La tercera gran conquista llegó en junio de 2025, ya bajo las órdenes de Roberto Martínez. Portugal derrotó a España en Múnich tras empatar 2-2 y ganar 5-3 en los penaltis. Ronaldo, con 40 años, marcó el tanto del segundo empate portugués y contribuyó a que su país se convirtiera en la primera selección que conquistaba dos veces la Liga de Naciones.

Una carrera de récords

Su longevidad le permitió participar en seis Eurocopas, desde 2004 hasta 2024, y seis Mundiales consecutivos, entre Alemania 2006 y la edición de 2026, organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

En este último torneo, en el que Portugal quedó eliminado por España en octavos de final, Ronaldo volvió a entrar en la historia al convertirse en el primer futbolista que marcaba en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo.

También se marcha con el récord de 14 goles en fases finales de la Eurocopa, 30 partidos disputados en ese torneo y 41 tantos en las fases de clasificación para los Mundiales.

Más allá de las cifras, Cristiano Ronaldo representó una transformación en la proyección internacional de Portugal, que encontró en el atacante a una figura capaz de atraer la atención de millones de aficionados que seguían a la selección tanto por sus resultados como por la presencia de su capitán.