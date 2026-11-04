Personería de Medellín abrió indagación por intimidaciones y daños materiales contra una docente

Al menos 12 corresponden a feminicidios. Imagen de referencia de agresión contra mujer. Foto: Colprensa.(Thot)

Medellín

La Personería de Medellín abrió un proceso de indagación previa por presuntos hechos de intimidación y daños materiales contra una docente y su familia en el barrio Curazao, en el noroccidente de la capital antioqueña.

Este proceso de la agencia del Ministerio Público busca esclarecer los hechos denunciados en redes sociales, relacionados con presuntas intimidaciones y daños materiales que tendría como víctima a esta profesora y su familia.

¿Qué indica la denuncia?

Según se conoció en las denuncias de redes sociales, que entregó la presunta víctima, estas situaciones serían atribuidas contra un funcionario docente de la Institución Educativa Antonio Derka, ubicada en el barrio Santo Domingo, al nororiente de Medellín y adscrita a la Secretaría de Educación Distrital de Medellín.

En esas publicaciones, la mujer manifiesta que los hechos no serían recientes y que, además de sentirse presuntamente intimidada junto con sus hijos y otros familiares, habría sido víctima de daños a sus vehículos, entre ellos, un automóvil y una motocicleta.

Esta denuncia también hace referencia a un presunto antecedente de agresión ocurrido al interior de la institución educativa, cuando la mujer se desempeñaba como directiva docente.

El implicado

El implicado actualmente se desempeñaría como docente de tecnología en la Institución Educativa Antonio Derka, ubicada en el barrio Santo Domingo Savio, pero los hechos habrían tenido como escenario la Urbanización Curazao en el barrio Robledo, a noroccidente de Medellín, en límites con el municipio de Bello.

Esto explica la Personería Distrital

Yenny Teresita Serna Montoya, Personera Delegada para la Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria, explicó que “la mujer, quien se desempeñaba como directiva docente, habría sufrido una agresión por parte del mismo funcionario y que al parecer las directivas de dicha institución no tomaron medidas en contra de las irregularidades presentadas”.

Aclaro la Personera Delegada que, luego de conocer las denuncias, trasladaron a la docente a otra institución; por ello, “ante la gravedad de los hechos, la Personería Distrital de Medellín inició una indagación previa con él para identificar los hechos”.

Medidas que se adoptarán

Lo que pretende la agencia del Ministerio Público es garantizar el respeto por los derechos de las mujeres víctimas de violencia.

Desde esta institución indicaron que, una vez se determine con claridad la calidad del sujeto disciplinable, se establecerá si procede o no la apertura de una investigación disciplinaria.

Desde la Personería comenzarán con la indagación previa, medida que recae sobre el docente involucrado, pero al mismo tiempo se analizan las medidas adoptadas por la Secretaría de Educación y la institución educativa involucrada en las denuncias.