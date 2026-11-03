Tres funcionarios del hospital de Turbo fueron atacados por una paciente psiquiátrica

Turbo- Antioquia

En el municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño, se registró una nueva agresión al personal médico por parte de una paciente con problemas mentales que los agredió. El personal de vigilancia tuvo que controlar a la agresora para evitar que más personas también resultaran lesionadas.

Según el reporte de la gerencia del Hospital Francico Valderrama, una mujer paciente psiquiátrica atacó a tres trabajadores del centro médico, ocasionándoles lesiones en diferentes partes del cuerpo con un arma cortopunzante.

“Para poder contenerla hubo que llegar refuerzos de los vigilantes para que estos por medios físicos pudieran contenerla y no causara daño a cualquiera de los otros pacientes que se encuentran en la institución, los cuales corrieron y entraron en pánico al ver la situación que se presentó con esta usuaria”, explicó Mónica Andrea Cuesta Caicedo Subgerente Científica Hospital Francisco Valderrama Distrito de Turbo.

Ante esta emergencia, el hospital ha solicitado a las diferentes Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) que agilicen las autorizaciones de traslado de personas psiquiátricas a lugares óptimos, ya que ese centro médico no cuenta con un espacio para este tipo de pacientes.

También están solicitando a los familiares de los pacientes que deben acompañarlos en todo momento por su familiares para evitar que se descompensen y agredan al personal médico.