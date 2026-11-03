El POT de Medellín llega a su segundo debate en el Concejo: este miércoles se definirá su aprobación. Foto: Plan de Ordenamiento Territorial.

Medellín, Antioquia

Este miércoles 4 de noviembre, el Concejo de Medellín realizará el segundo debate del proyecto de revisión y ajuste de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), una iniciativa que busca definir las decisiones sobre el desarrollo y la organización del territorio en la ciudad.

La sesión está programada para las 9:00 de la mañana en el recinto del Concejo Distrital. Durante la plenaria, los 21 concejales tendrán la oportunidad de discutir el Proyecto de Acuerdo 104 de 2026 y presentar nuevas modificaciones a su articulado.

La directora del Departamento Administrativo de Planeación, Luz Ángela González Gómez afirmó que: “Este es un trabajo que nos permite avanzar entre cada comuna con las autoridades ambientales, el cual nos permite avanzar hacia una mejor planificación de nuestro territorio. Porque planear mejor es cuidar a Medellín y proteger a su gente”.

El proyecto llega a esta instancia después de cerca de 90 días de estudio y de superar el primer debate con el voto unánime de los integrantes de la Comisión Primera del Concejo, tras una discusión por más de ocho horas. El proceso de revisión incluyó estudios técnicos, concertación ambiental con las autoridades competentes y espacios de participación ciudadana.

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Durante el segundo debate, la Administración Distrital estará encargada de responder las inquietudes y sustentar las propuestas de modificación que puedan presentarse por parte de los concejales. Esta discusión representa uno de los últimos pasos del trámite del proyecto en el Concejo Distrital, donde se definirá si la revisión y el ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial reciben aprobación.