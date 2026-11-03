Defensa de Miguel Quintero pide a la Gobernación de Antioquia e INPEC un cupo en cárcel de Yarumito

Medellín, Antioquia

La defensa de Miguel Andrés Quintero Calle solicitó a la Gobernación de Antioquia y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) que gestionen su ubicación en la Cárcel Departamental Yarumito de Varones y Anexo de Mujeres E.R.E., luego de que fuera trasladado a la cárcel de Cómbita, Boyacá.

La petición fue presentada el 30 de octubre por el abogado Felipe Alzate Gómez, quien pidió adelantar de manera urgente las actuaciones administrativas y de coordinación necesarias para que Quintero sea recluido en Yarumito. La comunicación fue dirigida a la Dirección Regional Noroeste del INPEC y a la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Gobernación de Antioquia.

En el documento, el defensor argumentó que su representado enfrenta circunstancias especiales de seguridad por ser hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Según expuso, ese vínculo familiar, sumado a la exposición pública y mediática del proceso penal, genera condiciones particulares de vulnerabilidad que deben ser consideradas para prevenir posibles situaciones de intimidación, confrontación, amenazas o agresiones durante su reclusión.

El abogado también señaló que la providencia judicial del 30 de octubre da cuenta de la amplia exposición pública que ha acompañado el proceso, un elemento que, a su juicio, debe ser valorado por las autoridades al definir las condiciones materiales de seguridad en las que Miguel Quintero cumplirá la medida de aseguramiento.

La defensa plantea una segunda alternativa

La solicitud establece que, si no resulta viable asignarle un cupo en la cárcel de Yarumito, se evalúe su ingreso a otro establecimiento penitenciario que cuente con un patio o pabellón especial destinado a servidores públicos.

El defensor pidió que la ubicación inicial en Yarumito se concrete antes de materializar la orden judicial de reclusión, para evitar que su representado ingrese a un establecimiento ordinario sin que previamente se hayan valorado sus condiciones particulares de seguridad.

La petición también cita el reglamento interno de la cárcel departamental, que contempla el procedimiento para el ingreso de personas privadas de la libertad y la presentación de la autorización correspondiente de traslado o boleta de detención.

Daniel Quintero habla de persecución política

El traslado de su hermano a Boyacá también generó pronunciamientos del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien ha calificado el caso como una persecución política contra su familia y cuestionado que Miguel permanezca recluido lejos de Medellín.

A través de su cuenta de X, el exmandatario afirmó que su hermano no ha sido condenado y cuestionó las condiciones de su traslado a una cárcel de máxima seguridad. También relacionó la decisión con lo que considera un trato dirigido contra quienes piensan diferente.

La decisión que ordenó su reclusión

Miguel Andrés Quintero fue trasladado a la cárcel de Cómbita, conocida como El Barne, después de que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín revocara la detención domiciliaria que cumplía en una propiedad del norte del Valle de Aburrá y ordenara una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

La decisión está relacionada con la investigación por presuntas irregularidades en seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Quintero es investigado por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.