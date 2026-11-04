Alcaldes del Catatumbo examinarán el conflicto de esa región

Futuro de la erradicación de cultivos ilícitos en la agenda del encuentro de alcaldes del Catatumbo / Crédito: Policía Nacional

Cúcuta

Veintidós meses de guerra entre el Eln y las Farc, crisis humanitaria, ataques con drones, desplazamiento forzado, amenazas a los alcaldes e incertidumbre es lo que ronda entre los mandatarios municipales del Catatumbo.

Este panorama, es el que motiva un encuentro de los funcionarios con los personeros municipales, para darle una mirada a la problemática de violencia que tiene esa región del departamento.

Enrique Pertuz, presidente de la Corporación de Derechos Humanos dijo a Caracol Radio que “hasta el 6 de octubre estábamos en la paz total y después de esa fecha empezó la guerra total con bombardeos, y acciones que han agudizado el conflicto armado en esa zona”.

Indicó el líder social que “a la situación tan compleja que tienen los once municipios se suma la proyección que se prevé tendrá el departamento en la erradicación de cultivos ilícitos, y donde existe una siembra de 40 mil hectáreas de hoja de coca.