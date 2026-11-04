La Ópera de Colombia celebra sus 50 años apostando por la juventud

“La primera ópera que yo vi fue la Traviata, pero presentada en marionetas del maestro Jaime Manzur. Tenía cómo 10 años, mis papás me llevaron. Y desde ahí, la verdad es que me hechizó. Yo estoy convencido que la banda sonora de nuestras vidas tiene por lo menos una ópera, lo que pasa es que muchos de nosotros todavía no la conocemos.”

Son las palabras de René Coronado, el director general de la Fundación Camarín del Carmen, Ópera de Colombia, una entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja desde hace 50 años por la promoción y divulgación del arte lírico en el país. Con esa convicción que menciona Coronado, en el marco del Circuito Voces de Iberoamérica - Circuito Lírico Nacional y en asociación con el Ministerio de Cultura, se han ofrecido diferentes eventos en el país para conmemorar los 50 años de la Ópera de Colombia.

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En Bogotá, un concierto en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo junto a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, y un concierto al aire libre en el parque de la 93. Ahora, la ópera llega a Cartagena, con una función única este jueves 5 de noviembre a las 7 de la noche en el teatro Adolfo Mejía, ubicado en la Plaza de la Merced, en el centro histórico de la ciudad.

“Será un diálogo cultural entre el talento de países”, menciona Coronado, pues se presenta la reconocida soprano Belén Marín, originaria de Tijuana, Baja California y una de las voces con mayor proyección de su generación, según el Estudio de la Ópera de Bellas Artes 2026, del cual es cantante titular. La acompañan la Orquesta Sinfónica de Bolívar, compuesta por jóvenes cartageneros formados profesionalmente a través de la UNIBAC, y el maestro Germán Céspedes.

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¿Por qué asistir al concierto?

“La ópera es cómo cualquier otro género musical. Hay cosas que te pueden gustar, otras que no, algunas con las que te comunicas. Creo que se trata de eso, de darnos la oportunidad de descubrir, de conocer un género, que tal vez nos transforme la vida”

añade René Coronado.

El evento contará con una programación amplia, que en dos partes y un intermedio, recorrerá la historia de la música lírica, desde “el virtuosismo francés” de Gounod y Delibes, pasando por Mozart, Verdi, Donizetti y Lehár, para terminar explorando el sabor de la zarzuela y el repertorio español de Gerónimo Gimenez y Manuel Penella.

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El maestro Germán Céspedes, a cargo de la dirección del evento, compartió que “las expectativas se centran en ofrecer una velada artística de proyección internacional. Nuestra gala busca cautivar al público cartagenero, acercando la lírica europea a la zarzuela española y a la canción iberoamericana para llegar a nuevas generaciones de público en un escenario tan emblemático cómo el teatro Adolfo Mejía.” Todo, mientras se resalta el trabajo de un proyecto musical muy relevante en la región caribe, cómo lo es la Sinfónica de Bolívar.

Una apuesta por la juventud

El concierto, además de ser un homenaje al trabajo de quienes se han dedicado durante 50 años a la promoción del género en el país, es también una apuesta indiscutible por la juventud, desde el público hasta los músicos que se presentan.

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La Orquesta Sinfónica de Bolívar está conformada por jóvenes cartageneros que han recibido una formación musical profesional a través de semilleros y a través del trabajo formativo en el Conservatorio Adolfo Mejía Navarro.

Así, diferentes proyectos han permitido consolidar una red de aprendizaje de talla internacional que ha impactado la trayectoria de cientos de estudiantes y vinculado a jóvenes talentos de bajos recursos en la ciudad de Cartagena.

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“Esta trayectoria destaca proyectos de vida de jóvenes que provienen de distintos barrios de Cartagena y territorios del caribe, quienes iniciaron ahí en los distintos semilleros y han tenido la oportunidad de formarse cómo intérpretes, cómo directores, compositores y musicólogos. Asumiendo roles importantes en Colombia y en el exterior”, compartió Germán Céspedes, que además afirma que su formación ha sido fundamental, pues “su camino aporta a la profesionalización musical de la región mientras ellos se convierten en músicos y pedagogos, en líderes y gestores culturales. ”

La presentación en Cartagena cuenta además con una particularidad, “nosotros dispusimos para la venta de boletas exclusivamente la platea”, compartió René Coronado, pues por cada una de las boletas vendidas, será posible financiar la invitación de un jóven estudiante de música de la ciudad de Cartagena para completar el aforo. “Es algo a lo que ellos tienen difícil acceso y por eso será la oportunidad de vivir una experiencia bien bonita y enriquecedora para sus procesos de información”.

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Tanto el maestro Germán Céspedes, cómo el director René Coronado coinciden en que “seguir apostando por la música y por los jóvenes es fundamental, pues es la herramienta más poderosa de transformación social, de cohesión comunitaria, y finalmente, de la paz, tan anhelada por todos.”

Comentan que la práctica con los jóvenes demuestra que la música trasciende el hecho de aprender a tocar un instrumento. “Les inculca disciplina y un sentido de pertenencia, esto, en contextos regionales atravesados por tantas desigualdades, reconfigura esas expectativas de vida de la juventud. Les ofrece un horizonte profesional digno y los aleja de prácticas de vulnerabilidad.”

¿Cómo se ven los siguientes 50 años de la ópera en Colombia?

Para René Coronado, la conmemoración de los 50 años de la ópera de Colombia obligan a mirar al pasado. “Nuestra historia está llena de grandes logros, más de 50 producciones distintas de ópera, algunas en más de 25 países alrededor del mundo, y sobre todo, el apoyo a la formación de cientos de artistas colombianos.”

Ahora, más allá del homenaje, el aniversario es una oportunidad para mirar hacia el futuro. Desde la Ópera de Colombia afirman que se han conformado varios cuerpos de orquesta, principalmente en Medellín y Bogotá, “pero hay que seguir fortaleciendo los proyectos en las ciudades intermedias, no podemos bajar la guardia.”

“El mayo reto que enfrenta la música lírica en Colombia es la descentralización de los escenarios y la conformación de nuevos públicos”

compartió Germán Céspedes y se refirió a los espacios y al formato en los que se presenta la música lírica, que suele ser asociada a un asunto lejano reservado para las elites.

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¿Cómo hacer que la gente escuche?, ¿que aprecie la ópera? “Vencer este obstáculo nos exige romper con esos esquemas tradicionales, a través de conciertos didácticos, de espacios urbanos alternativos”, añadió Céspedes, todo esto además del reto que supone seguir apostando por lo manual, por lo que necesita tiempo y cuidado, por lo real, en un mundo cada vez más cercano a la inmediatez y a la inteligencia artificial.

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Con todo, la invitación es este jueves 5 de noviembre en el teatro Adolfo Mejía de Cartagena con una puesta en escena que combina la tradición con la innovación, que busca cautivar nuevos públicos y que invita a las personas a escuchar con la mente abierta este concierto interpretado por los jóvenes de cartagena, que “son los cimientos del talento artístico para el país. ”