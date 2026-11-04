Audiencias previas al juicio de Velasco y Bonilla por el caso UNGRD se reanudarán en 2027

Las audiencias preparatorias al juicio contra los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, investigados por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se reanudarán en febrero de 2027.

Durante la diligencia, la defensa de Velasco cuestionó el descubrimiento probatorio de la Fiscalía y aseguró que el ente acusador no ha entregado la totalidad de los elementos materiales probatorios que pretende utilizar en el proceso.

“La Fiscalía General no ha garantizado un descubrimiento probatorio completo”, reclamó la defensa del exministro del Interior, quien también cuestionó que se presenten documentos que, según dijo, no han sido conocidos previamente por los acusados.

“¿Cómo es posible que en un sistema de partes llegue quien acusa con una serie de documentos que no conoce?”, manifestó Velasco frente a los cuestionamientos sobre las pruebas.

Por su parte, la Fiscalía sostiene que ha cumplido con la entrega de la evidencia y que ha puesto a disposición de las defensas los elementos correspondientes al proceso.