Ópera al Parque en Bogotá: gala gratuita por los 50 años de la Ópera de Colombia

Bogotá continúa celebrando la música lírica con la edición XXIX del Festival Ópera al Parque, que se realizará hasta el próximo 4 de noviembre con una programación gratuita en distintos escenarios de la ciudad. La iniciativa reúne a más de 200 artistas y agrupaciones, con el propósito de acercar la ópera a nuevos públicos y promover el talento local e internacional.

Uno de los eventos destacados será la gala conmemorativa de los 50 años de la Ópera de Colombia, programada para este sábado 17 de octubre, a las 6:00 p. m., en el Parque 93. El espectáculo contará con los ganadores del Premio Filarmónico de Canto, María Paula Pataquiva, soprano, y Santiago Alberto Barrios Grau, barítono, acompañados por el pianista Daniel Aguirre.

También participarán los artistas Dorian Lefebre, soprano; Carolina Camacho, mezzosoprano; Manuel Franco, tenor, y Camilo Mendoza, barítono, junto al pianista Rodrigo Pardo.

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Invitados internacionales en dos escenarios de Bogotá

La programación internacional tendrá como protagonista a la compañía Shanghai Jingju Theatre Company, invitada que presentará la obra Lu Ming (El llamado de los ciervos) en dos escenarios de la capital.

La primera función será el 29 de octubre, a las 8:00 p. m., en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, mientras que la segunda se realizará el 30 de octubre, a las 7:00 p. m., en el Teatro El Ensueño.

La compañía presentará el Jingju, conocido internacionalmente como ópera de Pekín, una tradición escénica china que combina canto, actuación, música, movimiento y elementos visuales. Su participación busca ampliar el intercambio cultural y acercar al público bogotano a otras expresiones de la música y las artes escénicas.

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Recitales y apoyo al talento lírico local

El festival también reunirá a artistas y agrupaciones vinculados al Programa de Fomento de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), incluidos ganadores de las convocatorias Premio de Canto Ciudad Lírica, Premio Filarmónico de Canto, Beca Ópera, Zarzuela y Opereta, y Beca Filarmónica de Conciertos Didácticos.

La programación incluye recitales con piano en el Museo Casa Lleras y el Museo Nacional, además de presentaciones en el Gimnasio Moderno y el Teatro El Ensueño. De esta manera, el festival combina galas, recitales y propuestas de formación y circulación artística en diferentes espacios de la ciudad.

Con esta edición, Ópera al Parque busca fortalecer el acceso ciudadano a la música lírica, impulsar a los artistas colombianos y conectar a Bogotá con tradiciones escénicas de otros países.

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