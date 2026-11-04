Cinco victorias que evidencian el histórico triunfo demócrata en las Midterms 2026 de EE.UU.

Este martes 3 de noviembre, Estados Unidos tuvo un hito histórico que no se presenciaba hace cerca de 100 años, el Partido Demócrata ganó la mayoría en Cámara y Senado.

Este acontecimiento, pone al país uno de los mayores desafíos para los demócratas era recuperar el control del Senado, para lo cual necesitaban revertir la tendencia electoral en distintos estados. La estrategia dio resultados en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa, Kansas, Maine, Ohio y Texas, donde consiguieron triunfos que modificaron el panorama político del país.

Las 5 datos de este triunfo histórico

Se registró en Kansas , donde los republicanos habían mantenido el control de los escaños del Senado durante casi un siglo. La última vez que este estado eligió a un senador demócrata fue en 1932, cuando George S. McGill obtuvo la reelección, en plena Gran Depresión y el mismo año en que Franklin D. Roosevelt llegó a la Presidencia con una amplia victoria.

, donde los republicanos habían mantenido el control de los escaños del Senado durante casi un siglo. La última vez que este estado eligió a un senador demócrata fue en 1932, obtuvo la reelección, en plena Gran Depresión y el con una amplia victoria. Texas también protagonizó uno de los cambios más significativos de la jornada. En este estado fronterizo, dominado por los republicanos durante más de tres décadas , los demócratas consiguieron tanto el escaño en disputa en el Senado como la gobernación .

, los . James Talarico , exmaestro de escuela y estudiante de un seminario presbiteriano, se impuso frente a Ken Paxton en la contienda por el Senado. El último demócrata que había conseguido una victoria de este tipo en Texas fue Lloyd Bentsen, en 1988.

, exmaestro de escuela y estudiante de un seminario presbiteriano, en la contienda por el Senado. El último demócrata que había conseguido una victoria de este tipo en Texas fue Lloyd Bentsen, en 1988. La gobernación de Texas , también pasó a manos demócratas con el triunfo de Gina Hinojosa , quien derrotó al actual mandatario estatal, Greg Abbott. La última mujer demócrata en ocupar ese cargo había sido Ann Richards, elegida en 1991 .

, también pasó a manos demócratas con el triunfo de , quien derrotó al actual mandatario estatal, Greg Abbott. La última mujer demócrata en ocupar ese cargo había sido Ann Richards, . En Carolina del Sur , los demócratas volvieron a conquistar un escaño en el Senado después de casi tres décadas. La pediatra Annie Andrews derrotó a la republicana Darline Graham , quien ocupaba temporalmente la curul tras la muerte de su hermano, el veterano senador Lindsey Graham , en julio de 2026. La última victoria demócrata en esta contienda se había registrado en 1998.

, los demócratas volvieron a conquistar un escaño en el Senado después de casi tres décadas. La pediatra , quien ocupaba temporalmente la curul tras la muerte de su hermano, el veterano senador , en julio de 2026. La última victoria demócrata en esta contienda se había registrado en 1998. Por su parte, Iowa también se sumó a la lista de estados que cambiaron de tendencia electoral. El demócrata Josh Turek se impuso en las urnas, marcando un triunfo que su partido no conseguía en ese estado desde hacía cerca de 20 años.

Este es un resumen de los datos que muestran la magnitud del giro en el mapa electoral de Estados Unidos.

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