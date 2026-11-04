La Banda Sinfónica de Santander rendirá homenaje a los héroes de la patria con “Sonidos de Libertad”

La Banda Sinfónica de Santander recordara la historia de Colombia con el concierto “Sonidos de Libertad”, una presentación con entrada libre y gratuita a las 7:00 de la noche en el Teatro Santander.

El homenaje contará con 45 integrantes de la Banda Sinfónica de Santander y tendrá como uno de sus momentos principales la interpretación de “Libertadores”, una obra del compositor Óscar Navarro que representa, a través de diferentes ambientes sonoros, momentos como la conquista, los enfrentamientos culturales y el proceso de independencia.

Robert Martínez, Director de la Banda Sinfónica de Santander, explicó “El repertorio que va direccionado a nuestros invitados especiales, el título de la obra es Libertadores, que es una obra que comprende muchísimos ambientes sonoros desde lo que fue la conquista, el entrar a un territorio nuevo, van a encontrar sonidos misteriosos, de pronto sonidos como de selva, sonidos de agua, de río; y luego habrá como un tipo de enfrentamientos de la música, van a poder apreciar lo que es como una guerra más que una guerra de pronto de la milicia”

El repertorio también incluirá canciones del Grupo Niche, un tributo a Nino Bravo y otras piezas musicales relacionadas con la libertad y la identidad latinoamericana.

Repertorio del evento:

Triangulo de las bermudas: José A. Pina

Libertadores: Oscar Navarro

Saxpack: Otto Schwarz

Sin sentimiento: Grupo Niche

Tributo a Nino Bravo: Manuel Calero

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El concierto tendrá como invitados especiales a veteranos y exintegrantes de la fuerza pública, quienes serán homenajeados durante la presentación con el fin de recordar todo el esfuerzo que realizaron por el país, la intención es que el público pueda recordar la historia del país y reconocer a quienes han participado en ella.

La representación es una guerra cultural de la colonización que a través de los sonidos y música agresiva y rústica, se convierte en un poco más europea, más impostada que se realiza a detalle para ofrecer un espectáculo que los transporte a la historia de Colombia.