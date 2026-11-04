Reykon anuncia doble fecha de conciertos en Bogotá: estos son los días

Bogotá se prepara para recibir nuevamente a Reykon. El cantante colombiano anunció una doble fecha de conciertos en el Movistar Arena, donde se presentará los próximos 6 y 7 de noviembre, en dos espectáculos que reunirán a sus fanáticos alrededor de los temas más reconocidos de su trayectoria musical.

El artista, conocido por canciones que han marcado diferentes etapas del reguetón colombiano, llegará a uno de los escenarios más importantes de la capital para reencontrarse con el público que ha acompañado su carrera.

A pocos días de sus presentaciones, la expectativa entre sus seguidores está puesta en el repertorio que llevará a ambos conciertos. Canciones como “La Santa”, “Señorita” y “Secretos” se encuentran entre los temas que muchos fanáticos esperan escuchar durante las noches de música urbana.

Además, ya circula una recopilación de las canciones que podrían sonar en sus presentaciones en Bogotá. Sin embargo, esta lista no corresponde a la setlist oficial del artista, sino a una selección de temas que se espera que interprete durante sus shows.

La doble fecha de Reykon promete convertirse en un encuentro para quienes han seguido su música a lo largo de los años y quieren cantar en vivo sus grandes éxitos.

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Los conciertos se realizarán el jueves 6 y viernes 7 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá.

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