Del Movistar Arena a El Corazón de Bogotá-Arena: así cambia el nombre del escenario de conciertos

Uno de los escenarios más reconocidos para conciertos y eventos en Bogotá inició una nueva etapa. Desde el pasado 1 de noviembre, el Movistar Arena pasó a llamarse oficialmente “El Corazón de Bogotá-Arena”, un cambio que marca una transformación en la identidad comercial del recinto.

Durante varios años, el nombre Movistar Arena acompañó a artistas nacionales e internacionales que se presentaron en este espacio, consolidado como uno de los principales puntos de encuentro para los amantes de la música y el entretenimiento en la capital.

La nueva denominación busca darle una identidad propia al escenario y mantener su vínculo con Bogotá. Sin embargo, el cambio también ha despertado opiniones entre los ciudadanos, especialmente entre quienes están acostumbrados a reconocer el lugar por su nombre anterior.

El recinto continuará siendo sede de conciertos, eventos culturales y diferentes espectáculos, por lo que la modificación corresponde principalmente a su nombre e identidad.

Ahora, la pregunta entre los asistentes es si se acostumbrarán rápidamente a la nueva denominación o si seguirán llamándolo Movistar Arena.

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¿Usted qué opina del cambio? ¿Le gusta El Corazón de Bogotá-Arena o prefiere el nombre Movistar Arena?