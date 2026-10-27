Capturan a alias ‘Cilindro’, cabecilla del Clan del Golfo y uno de los más buscados de Antioquia

Luis Alfonso Trujillo Martínez, conocido con el alias de ‘Cilindro’, fue capturado al ser señalado como uno de los principales articuladores de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo y aparecer en el cartel de los más buscados de Antioquia.

El procedimiento se llevó a cabo en el corregimiento Juntas de Uramita, zona rural del municipio de Uramita, mediante una diligencia de allanamiento y registro adelantada por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las investigaciones, Trujillo Martínez tendría una trayectoria de aproximadamente 19 años en organizaciones armadas ilegales. Sus primeros vínculos se remontarían a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, donde habría recibido formación en tácticas de combate, manejo de personal armado y utilización de explosivos.

Con el paso de los años, habría asumido un papel estratégico dentro del Clan del Golfo, particularmente en el componente denominado pseudopolítico, encargado de mantener el control interno de la organización y ejercer influencia sobre las comunidades.

Según las autoridades, alias ‘Cilindro’ tenía entre sus funciones transmitir las directrices de los máximos cabecillas, adoctrinar a los integrantes de la estructura y establecer normas de comportamiento que eran impuestas mediante amenazas y acciones violentas, además de haber participado en la coordinación de redes de informantes para advertir sobre los movimientos de la Fuerza Pública y facilitar las actividades ilegales de la organización.

Las investigaciones señalan que la subestructura Edwin Román Velásquez Valle mantiene injerencia criminal en 22 municipios de las subregiones del occidente, norte y suroeste antioqueño.

Entre las localidades identificadas se encuentran Sopetrán, San Jerónimo, San Pedro de los Milagros, Belmira, Entrerríos, Santa Fe de Antioquia, Sabanalarga, Liborina, Olaya, Buriticá, Ebéjico, Armenia Mantequilla, Heliconia, Anzá, Caicedo, Cañasgordas, Giraldo, Frontino, Uramita, Dabeiba, Peque e Ituango.

En estos territorios, el grupo armado buscaría controlar corredores estratégicos para el desarrollo de actividades ilícitas, principalmente relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones, mediante armas de largo alcance y explosivos.

Detalles de la captura

Durante el allanamiento fueron incautados 16 millones de pesos en efectivo, tres teléfonos celulares, un computador portátil, dos memorias USB y documentos relacionados con el manejo doctrinario y financiero del grupo armado.

Tras su captura, Luis Alfonso Trujillo Martínez fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con los elementos incautados.

De acuerdo con la información oficial, está previsto que sea presentado ante un juez para las audiencias correspondientes, en las que se abordarán señalamientos relacionados con concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, homicidios selectivos y actos terroristas.