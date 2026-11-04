Este sábado habrá una nueva “Donatón” contra el hambre en Medellín

Medellín

La Alcaldía de Medellín adelantará este sábado, 7 de noviembre, una nueva “Donatón” en la que están convocando a ciudadanos, empresas y organizaciones para que unan sus esfuerzos a la estrategia de Cero Hambre que se adelanta en esta ciudad.

A partir de las 10 de la mañana y hasta las siete de la noche, en este lugar se hará la recepción de alimentos no perecederos y donaciones económicas, que se destinarán para apoyar la alimentación de las familias que más lo requieren.

¿Qué productos se requieren?

El escenario de esta “Donatón” será Parques del Río, donde se recibirán alimentos como arroz, aceite, fríjoles, lentejas, pastas, atún enlatado, leche en polvo, avena, panela, harina y garbanzos, entre otros productos de la canasta básica.

Donaciones económicas

Las donaciones en dinero se podrán hacer desde los 10 mil pesos, por vías electrónicas o físicas, por medio del sitio web www.medellincerohambre.org o durante la jornada, por medio de la Corporación Presentes, entidad encargada de recibir y gestionar estos aportes.

Balance del año anterior

En 2025, la jornada permitió recaudar más de $1.200 millones en aportes económicos y 36 toneladas de alimentos, equivalentes a cerca de 86.000 raciones de comida.

Se pretende que durante la jornada de este fin de semana se supere lo alcanzado en dinero y en especie y lograr que más hogares reciban apoyo para mejorar su alimentación.

La secretaria de Inclusión Social y Familia, Diana Carmona, dijo que “en Medellín estamos convencidos de que la lucha contra el hambre es una tarea de todos. Por eso, queremos invitar a toda la ciudad a sumarse a nuestra gran ”Donatón" Medellín Cero Hambre”.

Diversas actividades en la jornada

Diana Carmona también explicó que durante toda la jornada habrá una oferta cultural que se extenderá hasta las 10 de la noche y “además, contaremos con una oferta gastronómica que podrán compartir en familia y que se convierte en otra forma de donar, porque un porcentaje de las ganancias se va a ir también para la ”Donatón”.

Vales alimentarios

Las personas que deseen donar por medio de aportes económicos, desde la Alcaldía de Medellín aclararon que esos dineros se convertirán en vales alimentarios que las familias priorizadas podrán redimir en tiendas y supermercados aliados, de acuerdo con sus necesidades.

Las donaciones en especie serán entregadas a los bancos de alimentos y organizaciones especializadas para su distribución.

Lo que dicen los beneficiarios

Miriam Giraldo, una de las beneficiarias de esta estrategia, explicó que “cuando no recibíamos el vale alimentario, nuestra situación era muy precaria. Aguantábamos hambre porque, si acaso, teníamos una o dos comidas al día; a veces, ni siquiera eso”.

Según la beneficiaria, este vale alimentario permite acceder a las tres comidas diarias y la alimentación ha mejorado para ella y sus nietos.

Medellín Cero Hambre

La Alianza Medellín Cero Hambre es una estrategia liderada por la Alcaldía de Medellín y articula, junto con empresas privadas, fundaciones y bancos de alimentos, mecanismos para mejorar la alimentación de quienes más lo requieren en esta ciudad.

El principal objetivo es erradicar la desnutrición y mitigar la inseguridad alimentaria severa que afecta a los hogares más vulnerables de la ciudad