Asesinaron a un adolescente de 16 años en Concordia, Antioquia

Concordia, Antioquia

Un adolescente de 16 años, identificado como Cristian Camilo Vergara Sánchez, fue asesinado con arma de fuego en zona rural del municipio de Concordia, en el Suroeste de Antioquia.

El cuerpo del menor fue encontrado hacia las 3:00 p.m. del lunes 2 de noviembre, en la vereda Santa Mónica, sobre la carretera que comunica a Concordia con el municipio de Betulia.

Habitantes del sector alertaron a las autoridades sobre la presencia del cadáver, lo que permitió el desplazamiento de los organismos judiciales para realizar la inspección técnica y recopilar elementos que contribuyan al esclarecimiento del homicidio.

Durante el procedimiento, los investigadores establecieron que el adolescente presentaba tres impactos de arma de fuego en el brazo izquierdo, el abdomen y la pierna izquierda.

Investigan posible instrumentalización del menor por grupos criminales

Según información atribuida a la Alcaldía de Concordia, Cristian Camilo habría abandonado sus estudios aproximadamente un año antes de su muerte.

Una de las principales hipótesis que analizan las autoridades es que el adolescente habría sido instrumentalizado por alguna de las organizaciones delincuenciales que tienen presencia en Concordia y otros municipios del Suroeste antioqueño.

Ante la gravedad del caso, el secretario de Seguridad y Justicia de Antioquia, brigadier general retirado Luis Eduardo Martínez Guzmán, solicitó avanzar con celeridad en las investigaciones para establecer los móviles del asesinato.

“Pedimos a la Policía Nacional inmediatamente avanzar para esclarecer este hecho. Necesitamos saber qué hay ahí, por qué se presentó este hecho, por qué contra un joven de estos, si es que estaba instrumentalizado por alguna de las organizaciones delincuenciales que delinquen en el Suroeste de Antioquia”, manifestó Martínez.

El asesinato del adolescente se conoce en medio de la preocupación de las autoridades departamentales por el deterioro de las condiciones de seguridad en varios municipios del Suroeste antioqueño, donde las disputas entre organizaciones ilegales siguen representando un desafío para la fuerza pública.

De acuerdo con información entregada por las autoridades departamentales, el Suroeste es la subregión que registra el mayor número de homicidios en Antioquia, situación que relacionan con la presencia e injerencia de 16 organizaciones delincuenciales que se disputan el control territorial y las economías ilícitas.