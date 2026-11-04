Policía fue asesinado cuando reaccionaba a un ataque sicarial en el centro de Medellín

Medellín

Un policía de 27 años fue asesinado cuando reaccionaba a un ataque sicarial que minutos antes había dejado dos personas muertas en el centro de Medellín en la madrugada de este 4 de noviembre.

El alcalde Federico Gutiérrez, confirmó que el uniformado fallecido fue identificado como Jamilton Andrés Santa Aguirre, quien se encontraba en labores de vigilancia cuando se registró el hecho violento.

De acuerdo con la información entregada por el mandatario local, hacia las 12:17 de la madrugada se presentó un ataque sicarial en el centro de Medellín, en el que fueron asesinadas dos personas. Una de las víctimas, según el alcalde, registraba varios antecedentes delictivos.

Las primeras hipótesis apuntan a que este doble homicidio estaría relacionado con una confrontación entre estructuras criminales que se disputan el control de una zona de la ciudad.

Una patrulla de la Policía Nacional que se encontraba en el sector reaccionó al ataque armado. Fue durante esa intervención cuando los delincuentes asesinaron al patrullero Santa Aguirre.

Operativo en Medellín para capturar a los asesinos del policía

Tras conocerse el asesinato del uniformado, las autoridades desplegaron un operativo que se extendió durante toda la madrugada con el propósito de identificar y capturar a los responsables.

Según informó Federico Gutiérrez, las primeras acciones policiales permitieron la incautación de varias motocicletas y otros elementos que podrían contribuir al esclarecimiento de los hechos.

El alcalde expresó su rechazo al crimen y envió un mensaje de solidaridad a la familia del uniformado y a los integrantes de la Policía Nacional.

“Lamento la muerte de Jamilton Andrés Santa Aguirre de 27 años. Mi solidaridad con nuestra Policía y con su familia. Que caigan pronto estos asesinos. El que se meta con nuestros policías se dará cuenta del grave error que cometieron”, señaló la publicación en X.

Asimismo, advirtió que las autoridades mantendrán las acciones contra los responsables del asesinato y las organizaciones delincuenciales que estarían detrás de los hechos violentos registrados en el centro de Medellín.

Por ahora, las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las circunstancias exactas del doble homicidio y del posterior asesinato del policía, así como para determinar la identidad de los responsables y su posible vinculación con estructuras criminales que operan en esta zona de Medellín.