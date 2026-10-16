Medellín reduce la desnutrición aguda infantil al 0,5 % y fortalece sus estrategias contra el hambre

Medellín, Antioquia

Medellín avanza en sus estrategias para combatir el hambre y mejorar la nutrición de la población vulnerable. Según las cifras presentadas por la Administración Distrital, la inseguridad alimentaria pasó del 28 % al 19 % entre 2024 y 2025, mientras que la desnutrición aguda infantil disminuyó del 1,1 % al 0,5 %.

Estos resultados se enmarcan en la Alianza Medellín Cero Hambre, una iniciativa que articula al sector público, las empresas privadas y las organizaciones sociales para facilitar el acceso a una alimentación adecuada y fortalecer la seguridad alimentaria de los hogares.

Durante la actual Administración, se han entregado más de 293.000 paquetes alimentarios y 160.000 bonos, beneficiando a más de 51.100 hogares. Un claro ejemplo de esto, es el programa Buen Comienzo 365, el cual garantiza alimentación durante todos los días del año. La estrategia también contempla procesos de educación alimentaria que cada año llegan a más de 60.000 personas.

Las ayudas alimentarias, un apoyo para la economía familiar

Para las familias beneficiarias, los bonos representan un respaldo para cubrir parte de sus necesidades básicas y distribuir mejor sus ingresos. En el caso de Claudia María Taborda, beneficiaria del Bono Alimentario, explicó que utiliza la ayuda para comprar productos como arroz, carne, verduras, frutas y leche. Según relató, este apoyo le permite ahorrar dinero para pagar los servicios públicos mientras trabaja por días y busca mayor estabilidad laboral.

Algunos de los requisitos principales para acceder a este bono a través de la inscripción por el portal web de la Alcaldía de Medellín, son tener registro en el Sisbén IV de Medellín, vivir en un corregimiento priorizado y no recibir otro programa de asistencia alimentaria incompatible. Con estas acciones el Departamento Distrital busca mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.