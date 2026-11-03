Nuevo sismo en Pereira no deja daños reportados, según balance preliminar de las autoridades

Pereira

Un nuevo movimiento sísmico volvió a generar preocupación entre los habitantes de Pereira, una ciudad que todavía avanza en la recuperación de los daños ocasionados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Tras el temblor sentido recientemente en horas de la mañana, las autoridades municipales entregaron un primer balance y señalaron que, hasta el momento, no se han recibido reportes de daños en viviendas, infraestructura ni otros sectores de la capital risaraldense.

Desde la Dirección de Gestión del Riesgo de Pereira informaron que se activaron recorridos de verificación en diferentes comunas y corredores viales, en coordinación con el Cuerpo Oficial de Bomberos, la Policía y otras instituciones. Según el reporte inicial, no se han identificado desplomes ni situaciones que requirieran la intervención de las autoridades.

“Desde la Dirección de Gestión de Riesgos del municipio de Pereira se informa de que no ha habido reportes de daños o afectaciones en los diferentes sectores de la ciudad”, expresó el director de la DIGER, Alex José González.

Las inspecciones también se concentraron en edificaciones consideradas indispensables para el funcionamiento de la ciudad. Entre los puntos incluidos en los recorridos estaban el Hospital Universitario San Jorge, el Aeropuerto Internacional Matecaña y el estadio Hernán Ramírez Villegas, con el propósito de revisar sus condiciones después del movimiento telúrico.

Aunque el balance inicial no da cuenta de nuevas afectaciones, las autoridades indicaron que continuarían con las visitas y el monitoreo en distintos puntos de Pereira. La revisión cobra especial importancia debido a los daños que dejó el sismo del 10 de agosto, que afectó viviendas, establecimientos comerciales e infraestructura pública y mantiene a la ciudad en un proceso de recuperación.