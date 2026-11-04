¿Cuándo son las elecciones de alcaldes y gobernadores en Colombia? Registraduría confirmó fechas

Luego de las elecciones legislativas y presidenciales que vivió Colombia en el primer semestre de 2026, el país se alista en 2027 para vivir una nueva jornada electoral, esta vez para que los ciudadanos elijan a los diferentes mandatarios regionales como alcaldes y gobernadores.

Precisamente, estos comicios son denominados como elecciones regionales.

Por eso, en Caracol Radio le contamos cuáles serán las fechas de estas elecciones en 2027.

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Fecha en 2027 de las elecciones regionales

Pues bien, la misma Registraduría Nacional publicó en su página web lo que será el calendario electoral del país en 2027.

Dentro de este mismo calendario se revelaron las fechas en donde se llevarán a cabo las elecciones regionales del país.

Lo primero que mencionó la entidad es que, precisamente, el calendario ya inició el pasado 31 de octubre “con la inscripción de ciudadanos para actualizar el puesto de votación por cambio de lugar de residencia y con el registro de comités inscriptores de candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y comités promotores del voto en blanco”.

En el marco de esa misma presentación del calendario, que estuvo a cargo del registrador nacional Hernán Penagos, se informó que las elecciones regionales se llevarán a cabo el próximo domingo, 31 de octubre, de 2027, es decir, en la noche de Halloween.

Penagos aseguró que en esta jornada “se elegirán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles”.

“Las elecciones territoriales tienen unos desafíos operativos muy importantes y calculamos que cerca de 120.000 candidatas y candidatos se inscribirán para estas elecciones”, agregó.

Más fechas sobre las elecciones regionales 2027

Adicionalmente, se explicó que la inscripción de ciudadanos para votar en estos comicios “se extenderá hasta el 31 de agosto de 2027, dos meses antes de las elecciones. El cambio del puesto de votación se verá reflejado una vez se conforme el censo electoral definitivo para estas elecciones, es decir, a partir del 30 de septiembre de 2027″.

En en el caso de los jurados de votación, el plazo máximo para el sorteo y publicación de los jurados de votación es el 16 de octubre de 2027.

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Por el lado de los aspirantes a estos puestos públicos, la Registraduría comentó que desde el próximo 30 de junio de 2027 “inicia la inscripción de candidatos y listas de candidatos, y cierra un mes después, es decir, el 31 de julio de 2027. Ese mismo día, vence el plazo para la recolección y entrega de firmas para respaldar la inscripción de candidatos y listas de candidatos apoyadas por grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y para los comités promotores del voto en blanco”.

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