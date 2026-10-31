CNE anunció las estrategias que prepara para las elecciones territoriales de 2027

La Registraduría Nacional presentó el calendario electoral para las elecciones territoriales del 2027. A partir del 31 de octubre del 2026 comienza el proceso de inscripción de ciudadanos que necesiten cambiar su puesto de votación.

Frente a estos comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE) adelanta acciones para prevenir y combatir la desinformación y la circulación de noticias falsas durante el proceso electoral. Así lo explicó a Caracol Radio José Antonio Parra Fandiño, magistrado de la corporación.

“Nos estamos preparando para afrontar esos desafíos que traen las nuevas tecnologías, las redes sociales, a efecto de controlar la publicidad electoral en el territorio colombiano. Nos encontramos realizando el CNE en tu territorio”, afirmó.

‘CNE en tu Territorio’ es la nueva estrategia descentralizada de la entidad, diseñada como una ruta de encuentros pedagógicos para acercar la autoridad electoral a las comunidades de las distintas regiones del país. Su objetivo principal es propiciar espacios de diálogo ciudadano y brindar capacitación y herramientas normativas con miras a las elecciones de autoridades territoriales de 2027.

El magistrado resaltó que el CNE es un organismo centralizado y señaló que la entidad hace un esfuerzo por llegar a distintos puntos del país. “La corporación a la que pertenezco es un organismo totalmente centralizado y estamos haciendo un esfuerzo para acudir a las diferentes partes del territorio a llevar esta información, no solamente sobre publicidad electoral, sobre la desinformación, sino también sobre temas como transhumancia, como escrutinio, para que la gente conozca y pueda ejercer sus derechos”, puntualizó.

De esta manera, las autoridades electorales comienzan la preparación de los comicios de 2027, con el reto de garantizar no solo la organización de la jornada, sino también que los ciudadanos cuenten con información clara y oportuna.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO