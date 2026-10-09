Salario mínimo: ¿Cuál ha sido el menor y mayor aumento en los últimos 30 años? Histórico

Tras las especulaciones que están surgiendo acerca del aumento del salario mínimo para el año 2027 y después de la primera reunión de representantes del sector productivo, empleador, representantes de las centrales obreras y de los sindicatos. Le queremos recordar algunos de los salario mínimos en los distintos gobiernos, cuál el más bajo y cual el más alto.

¿En qué gobierno fue la menor alza de salario en Colombia?

En el gobierno de Iván Duque, fue el expresidente que debido a la coyuntura del país y del mundo, cómo fue el COVID-19 en el año 2021, firmó el decreto sobre el aumentó el 3,5% el salario mínimo, quedando en $908.526COP + $106.454COP subsidio de transporte, dejándolo en un total de $1.014.980 COP,

Cifra que en casi 50 años, era la primera vez en la historia que el salario mínimo sobrepasaba el millón de pesos colombianos .Para ese entonces, el alza del salario mínimo fue para ayudar a las familias colombianas en medio de la pandemia.

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¿Cuánto subió el salario mínimo en el gobierno de Gustavo Petro?

En 2024, el expresidente Gustavo Petro firmó el decreto del ‘salario vital’ donde estipulaba que todas las personas deben tener los recursos básicos necesarios (alimentación, transporte y vivienda) para vivir.

El salario mínimo subió el 23%, pasando de $1′300.000COP a $2’000.000COP ($1′750.905 + $249.095 auxilio de transporte).

Teniendo en cuenta el total devengado llega a $2′000.000 en 2026 y si se aplicara el mismo porcentaje de este año, ambos quedarían de la siguiente manera:

1.750.905 X 1.23 = 2.153.613 salario mínimo 2027 al 23 %.

249.095 X 1.23 = 306.387 auxilio de transporte 2027 al 23 %.

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