Conmebol alerta por venta ilegal de entradas para la final de la Sudamericana en Barranquilla
La Confederación advirtió sobre agencias, intermediarios y plataformas que ofrecen entradas y paquetes turísticos sin autorización para el partido decisivo del torneo, e instó a los aficionados a comprar únicamente por los canales oficiales.
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) lanzó una advertencia a los aficionados que tienen previsto asistir a la final de la CONMEBOL Sudamericana 2026, que se disputará en Barranquilla, Colombia, ante la detección de ofertas de entradas y paquetes turísticos a través de canales no autorizados.
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El organismo informó que agencias de turismo, intermediarios y plataformas están comercializando entradas para el encuentro decisivo sin contar con su autorización, por lo que pidió a los hinchas extremar las precauciones y evitar adquirir boletos por fuera de los medios oficiales.
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La Conmebol señaló que desconoce el origen y la autenticidad de las entradas incluidas en estas ofertas y aclaró que no se responsabiliza por su validez ni por los posibles inconvenientes que puedan presentarse, incluida la imposibilidad de ingresar al estadio.
Ante esta situación, la entidad rechazó categóricamente estas prácticas y aseguró que adoptará las medidas correspondientes para proteger los derechos de los aficionados y garantizar un proceso de comercialización transparente y seguro.
La venta oficial de entradas para la final de la Sudamericana 2026 en Barranquilla se realiza exclusivamente a través de la plataforma habilitada por la organización:
Venta oficial: https://sudamericana.eleventickets.com/
Asimismo, Conmebol confirmó que ABSOLUT SPORT es la única empresa autorizada para promocionar y comercializar paquetes que incluyan entradas y servicios de hospitalidad para el evento.
Finalmente, la Confederación reiteró su compromiso de combatir la venta y reventa no autorizada de boletos e hizo un llamado a los aficionados para que utilicen únicamente los canales habilitados, evitando así posibles estafas y problemas de acceso al escenario deportivo durante la gran final en Barranquilla.
Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....