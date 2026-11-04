Tutela de Silvia Gette contra rector de Uniautónoma fue declarada improcedente

El director jurídico de la Universidad Autónoma del Caribe, Jaime Alfonso Díaz Tamara, confirmó que el Tribunal Superior de Barranquilla declaró improcedente la tutela presentada por Silvia Gette, con la que buscaba suspender los efectos de una decisión judicial relacionada con la rectoría de la institución. Según explicó, el fallo mantiene la situación jurídica actual y permite que Jorge Senior Martínez continúe al frente de la universidad.

Díaz Tamara señaló que también continúa vigente la rehabilitación otorgada por el Ministerio de Educación y aseguró que las actividades académicas y administrativas avanzan con normalidad.

“Al no proceder dicha pretensión, las cosas actualmente quedan intactas, inalterables en la universidad. Es lo mismo decir que el doctor Jorge Senior Martínez es el rector de la universidad y el representante legal de la misma”, explicó.

Reportan dificultades financieras y administrativas

Por otra parte, el director jurídico manifestó que, tras cinco meses por fuera de la universidad, encontraron dificultades administrativas y financieras, entre ellas el retraso en el pago de tres quincenas al personal y siete semanas a docentes catedráticos, además de inconvenientes en convenios de seguridad social.

Lea también: Conmebol alerta por venta ilegal de entradas para la final de la Sudamericana en Barranquilla

Ante este panorama, indicó que la actual administración puso en marcha un plan de choque para identificar las fallas y recuperar la estabilidad financiera y administrativa de la institución.