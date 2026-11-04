Jaguares cae con Pasto y pone un pie en la segunda división de Colombia

La lucha por la permanencia en la Liga Colombiana está cada vez más cerca de definirse. Jaguares de Córdoba sufrió una nueva derrota, esta vez por 2-0 frente a Deportivo Pasto en el estadio Departamental Libertad, por la fecha 17, y quedó al borde de regresar a la segunda categoría. Sin embargo, su descenso todavía no está confirmado: el equipo de Montería depende ahora del resultado de Cúcuta Deportivo para conocer su futuro en la máxima categoría.

El conjunto nariñense consiguió tres puntos importantes en su lucha por mejorar su posición en el campeonato, gracias a goles de Enrique Serje y Jhon Méndez. La victoria le permitió llegar a 15 unidades y abandonar el último lugar de la tabla de posiciones, que ahora ocupa otro equipo. Para Pasto, el resultado también representa un impulso después de una campaña irregular en el segundo semestre.

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Del otro lado, el panorama de Jaguares es mucho más complicado. La derrota lo deja con un promedio de 0.861 en la tabla del descenso, después 31 puntos en 36 partidos disputados durante 2026. El equipo cordobés continúa en el último lugar del promedio y ya no tiene margen para dejar escapar más unidades.

Cúcuta depende de sí mismo

La atención ahora se traslada al compromiso entre Cúcuta Deportivo e Independiente Santa Fe. El conjunto nortesantandereano llega con 37 puntos en 35 partidos (en la tabla del descenso) y tiene la posibilidad de asegurar su permanencia sin necesidad de esperar a la última jornada.

Si Cúcuta gana o empata, alcanzará 40 o 38 unidades, respectivamente, y confirmará matemáticamente el descenso de Jaguares. En ese escenario, el equipo de Montería ya no tendría posibilidades de alcanzar a su rival en la lucha por mantenerse en primera división.

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Por ahora, el descenso no es oficial. Jaguares debe esperar el resultado del partido de Cúcuta, aunque su derrota frente a Pasto dejó la situación prácticamente definida. Si se concreta el desenlace, el fútbol colombiano tendrá un nuevo equipo descendido para la temporada 2027.

La caída en territorio nariñense puede convertirse en el último capítulo de Jaguares en la primera división. La última palabra, sin embargo, todavía está en manos de Cúcuta.