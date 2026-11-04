Dengue deja seis muertes confirmadas y dos casos en estudio en Barranquilla y Atlántico

Autoridades de salud reiteran el llamado a eliminar aguas estancadas en viviendas para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue en el Huila.

El dengue sigue dejando consecuencias en Barranquilla y el Atlántico. A corte de la semana epidemiológica 42 de 2026, correspondiente al periodo comprendido entre el 12 y el 18 de octubre, se reportan ocho muertes notificadas, de las cuales seis han sido confirmadas y dos permanecen en estudio.

De acuerdo con el registro epidemiológico, las seis muertes confirmadas se han registrado en Baranoa (1), Sabanagrande (1), Repelón (1), Palmar de Varela (1), Campo de la Cruz (1) y Barranquilla (1).

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La información también evidencia incrementos importantes en la notificación de casos en varios municipios, al comparar los registros con los del año anterior.

El mayor aumento porcentual se presenta en Repelón, que pasó de tres casos en 2025 a 124 en 2026, lo que representa una variación del 4.033 %. Este municipio, además, registra una de las muertes confirmadas por dengue.

Le sigue Sabanagrande, donde los contagios aumentaron de 33 a 363, equivalente a un incremento del 1.000 %. En esta población también se confirmó un fallecimiento.

En Suan, los casos pasaron de 17 a 187, con un aumento del 1.000 %, mientras que Manatí pasó de 29 a 281 contagios, una variación del 869 %.

Por su parte, Campo de la Cruz pasó de ocho casos en 2025 a 64 en lo corrido de 2026, con un incremento del 700 %. Este municipio también aparece entre las poblaciones con muertes confirmadas por la enfermedad.

l más reciente Boletín Epidemiológico Semanal del Instituto Nacional de Salud (INS), correspondiente a la semana epidemiológica 42, revela que el departamento acumula 3.756 casos de dengue, mientras que Barranquilla registra 2.895 contagios en lo corrido de 2026.

Uno de los aspectos que llama la atención es el comportamiento de la enfermedad durante las últimas semanas. Según el informe, entre las semanas epidemiológicas 38 y 41, Barranquilla pasó de 240 a 328 casos notificados, lo que representa un incremento del 36,7 % frente al periodo anterior. En el Atlántico, los registros aumentaron de 550 a 610 casos, una variación del 10,9 %.

El análisis del INS ubica al Atlántico por encima del límite superior esperado de casos de dengue, de acuerdo con su comportamiento histórico. Barranquilla, por su parte, aparece en situación de alerta epidemiológica.

A pesar de estos incrementos, el consolidado de Barranquilla y Atlántico muestra una reducción en el número de contagios frente al año anterior. En lo corrido de 2026 se han reportado 6.676 casos de dengue, mientras que para el mismo periodo de 2025 se contabilizaban 8.083, es decir, 1.407 casos menos, una disminución aproximada del 17,4 %.