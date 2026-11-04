“A Trump se le va a complicar mucho la presidencia en términos internacionales”: Israel Ortega

En las pasadas elecciones de medio término en Estados Unidos, los demócratas obtuvieron el control de la Cámara de Representantes y del Senado. Ese resultado cambia la relación entre el Congreso y la administración de Donald Trump para los dos últimos años de su presidencia.

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En Estados Unidos esto fue llamado como “la ola azul”, este fenómeno lo explicó en 6AM W Israel Ortega, fue asesor legislativo en el Congreso de los Estados Unidos.

¿En qué cambia la relación de Donald Trump con el ámbito internacional?

Israel Ortega indicó en Caracol Radio que sin duda estos resultados complicarán la presidencia de Donald Trump en términos de la política exterior del país. Los conflictos en Rusia y en Oriente Medio generaron los cambios en la votación.

“Yo creo que en particular para el próximo año el presidente va a estar complicado en tener que responder a las audiencias que los demócratas piensan tener, particularmente en la Cámara Baja”, comentó.

Agregó que el presidente sabía que el tema de Irán iba a ser complicado para los republicanos y aseguró que los demócratas hicieron un buen trabajo.

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Investigaciones contra la administración Trump

“Los demócratas han sido muy claros de lo que piensan hacer, tienen varios puntos, incluyendo al secretario de guerra, a Pete Hexet. También podemos ver investigaciones con las redadas de ICE y la corrupción que ellos perciben que existe en algunos de los asesores de la Casa Blanca y los hijos de Trump”.

¿Tendría incidencia en las elecciones de 2028?

Ante el panorama que se avecina en las elecciones presidenciales del 2028, Israel Ortega dijo que muchos perciben que JD Vance podría ser el nominado por los republicanos, pero frente a estos resultados el panorama podría ser diferente.

“El peligro que tienen los demócratas, puede ser leer demasiado lo que pasó ayer y decir, podemos dominar a alguien muy izquierdista para el 2028”.

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