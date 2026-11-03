¿Pasa o no pasa la Ley de sometimiento? Esto opinan los diferentes sectores políticos

Queda solo un día para que la Ley de sometimiento pueda ser aprobada y desde ya se están anunciando demandas por supuestos vicios de trámite.

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Al respecto, diferentes partidos políticos hablaron en 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, sobre si esta ley será o no aprobada en debate.

El congresista del Centro Democrático, Daniel Briceño, indicó que están en un esfuerzo de contrarreloj ya que la fecha de radicación está sobre el 04 de noviembre, por lo que se tiene hasta el día de mañana para aprobar tanto en Cámara como en Senado.

“Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para poderla sacar hoy antes de medianoche”, indicó el congresista.

Por su parte, el representante por el Pacto Histórico, Heráclito Landínez, comentó que tiene la mayoría el gobierno para que pase, sin embargo, tiene muchos vicios de procedimiento que seguramente la Corte Constitucional la va a tumbar.

“En primer lugar no se hizo la consulta previa que es obligatoria en estos procesos, no se incluyó un vicio de procedimiento que permite que se le presente a los congresistas cuáles proposiciones se acogieron y cuáles no”.

Se aprobó en Cámara la ponencia positiva de Ley de Sometimiento

Cabe destacar que, la plenaria de la Cámara de Representantes sesionó este lunes festivo 3 de noviembre para avanzar en el debate del proyecto de Ley de Sometimiento. Tras casi 7 horas de debate, la sesión se levantó y se citó para este martes 3 de noviembre a las 9:00 AM.

Este es uno de los proyectos bandera del inicio del Gobierno de Abelardo De La Espriella, buscando desmontar la ‘Paz Total’ del Gobierno Petro y establecer las condiciones para el sometimiento a la justicia, sin procesos de negociaciones.

La sesión del lunes festivo estuvo marcada por denuncias de vicios de trámite por parte de algunos congresistas y con el temor latente de que se repitieran errores de trámite como el cometido durante el debate del Presupuesto General.

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