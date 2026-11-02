Gobernación de Santander respalda al Inpec tras el cambio de director de la cárcel de Palogordo

Luego de conocerse la salida del capitán Eleasid Durán Sánchez de la dirección de la cárcel de Palogordo, en Girón, la Gobernación de Santander ratificó su respaldo al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, y reiteró su disposición de acompañar las acciones encaminadas a fortalecer la seguridad en este establecimiento penitenciario.

El pronunciamiento lo hizo el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, quien aclaró que los cambios administrativos en la dirección de los centros carcelarios son decisiones que corresponden directamente al Inpec.

El funcionario señaló que, desde el Gobierno Departamental, se mantendrá el acompañamiento institucional y el seguimiento a las medidas que se implementen para garantizar la seguridad penitenciaria.

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Hernández Durán, indicó que quien asume la dirección de Palogordo tiene entre sus responsabilidades dar continuidad a las estrategias de seguridad y al trabajo con la población privada de la libertad, en cumplimiento de la misión institucional del Inpec.

La Gobernación insistió en que mantendrá la articulación con las autoridades penitenciarias, en medio de los retos que representa la seguridad y el funcionamiento de uno de los principales establecimientos carcelarios de Santander.

El nuevo director del centro penitenciario es el teniente en retiro Ronald Leonardo Ugarte Mora, oriundo de Bochalema, Norte de Santander. Llega después de desempeñarse durante un año y once meses como director del Complejo Carcelario y Penitenciario de Cúcuta.