Se aprobó en Cámara la ponencia positiva de Ley de Sometimiento: Sigue la carrera contrarreloj

La plenaria de la Cámara de Representantes sesionó este lunes festivo 3 de noviembre para avanzar en el debate del proyecto de Ley de Sometimiento. Tras casi 7 horas de debate, la sesión se levantó y se citó para este martes 3 de noviembre a las 9:00 AM.

Cabe recordar que este es uno de los proyectos bandera del inicio del Gobierno de Abelardo De La Espriella, buscando desmontar la ‘Paz Total’ del Gobierno Petro y establecer las condiciones para el sometimiento a la justicia, sin procesos de negociaciones.

La sesión del lunes festivo estuvo marcada por denuncias de vicios de trámite por parte de algunos congresistas y con el temor latente de que se repitieran errores de trámite como el cometido durante el debate del Presupuesto General.

Sobre las 9:00 de la noche, con 102 votos por el No y 47 por el Sí, la plenaria de la Cámara negó la ponencia de archivo del proyecto, presentada por el Pacto Histórico, para luego proceder con la ponencia positiva.

Fue en este punto cuando se generó la polémica del día, pues no hubo sustentación de la ponencia positiva por parte del ponente Daniel Briceño, ni se dio lugar a discusión en la plenaria antes de abrir la votación.

Inicialmente, se aprobó la ponencia con 90 votos a favor y 44 en contra.

Sin embargo, varios representantes alzaron la voz advirtiendo que la falta de deliberación en la plenaria del informe de ponencia positiva supondría un vicio de trámite.

Después de advertencias de demandas de constitucionalidad por parte de la oposición, a pesar de que el oficialismo negaba que hubiera alguna irregularidad, la plenaria aprobó reabrir la votación para evitar inconsistencias. La decisión fue cuestionada por algunos congresistas.

Finalmente, la ponencia fue aprobada con 99 votos por el Sí y 39 por el No.

Tras negar las proposiciones eliminatorias para los artículos de 1 al 28, fueron aprobados los artículos 5 y 14 tal y como se presentaron en la ponencia.

El debate en plenaria se suspendió y se levantó la sesión cerca de la medianoche. El debate continuará este martes 3 de noviembre desde las 9:00 AM, donde se espera que se avance en la votación del articulado.

Continúa la carrera contra el tiempo del Gobierno para tener listo el proyecto de Ley de Sometimiento este 4 de noviembre.