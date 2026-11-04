Gobierno y HUEM fijan meta para avanzar en cirugías represadas

Norte de Santander

El gobierno nacional a través del Ministerio de la Protección Social junto con las directivas del hospital Erasmo Meoz han trazado un plan de contingencia para evacuar miles de cirugías represadas en el centro médico.

Las autoridades han advertido que frente a los anuncios del Estado de liderar un plan de recuperación en el sector salud, se tienen grandes expectativas por el futuro del centro hospitalario.

Dentro de los primeros pasos que se prevé esta poder descongestionar más de cuatro mil cirugías que están represadas, producto del colapso que tienen las Eps que no pagan a los hospitales por atención de sus usuarios.

Este proceso generaría la oportunidad de intervenir a más de dos mil ochocientos pacientes, que han esperado durante mucho tiempo una intervención quirúrgica.

Dentro de las especialidades que se proyectan están ginecología, cirugía vascular, urología, neurocirugía, cirugía pediátrica, y ortopedia.