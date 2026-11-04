Destruyen dos artefactos explosivos en la vía Ocaña-Aguas Claras

Norte de Santander.

Tropas del Ejército Nacional y unidades de la Policía destruyeron de manera controlada dos artefactos explosivos improvisados y una munición usada sin explosionar que representaban una amenaza para la seguridad en la vía que comunica a Ocaña con el sector de Aguas Claras, en Norte de Santander.

De acuerdo con el reporte de la Segunda División del Ejército, el procedimiento se desarrolló mediante una acción conjunta entre soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 15 General Francisco de Paula Santander, adscrito a la Brigada 30, y uniformados de la Policía Nacional.

La ubicación de los elementos fue posible gracias a información de inteligencia, que permitió activar al equipo especializado en explosivos y demoliciones (EOC) para realizar la destrucción controlada de los artefactos y de la munición sin explosionar.

La institución militar informó que, tras finalizar el procedimiento, se restableció por completo la circulación vehicular en este importante eje vial de la región.

La intervención se realizó con el objetivo de reducir el riesgo para la población civil y los conductores que transitan por este corredor, luego de la situación de amenaza reportada en la vía.