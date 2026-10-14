¿Cuál es el propósito de la Ley de Sometimiento del Gobierno De la Espriella? Congresistas debaten
El representante Yeisson Sua Cajamarca del Pacto Histórico y el senador Santiago Barreto del partido conservador estuvieron en 6AM W.
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David Otero
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