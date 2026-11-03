Amenazan de muerte al Senador Ferney Silva del Pacto Histórico y varias lideres de la oposición

El Senador Ferney Silva, del Pacto Histórico, denunció amenazas de muerte contra él y su familia por parte de un grupo que se hace llamar “Defensores de la Patria”, en la que le advierten que si no se calla lo van a desaparecer.

La amenaza llegó el pasado 2 de noviembre. El senador del Cauca y voz de oposición, la denunció como un acto de persecución política. En el mensaje, el grupo afirma que “llegamos para quedarnos” y que no tolerarán que continúe denunciando lo que considera injusticias y arbitrariedades del actual gobierno.

En un chat publicado por el congresista, se puede leer, Muerte a los terroristas del sur occidente.

“En las últimas semanas hemos visto los hostigamientos constantes por líderes del pacto histórico del cauca, contra el gobierno nacional de Abelardo de la Estrella. A usted Jorge Bastidas que defiende a los zurdos. Ferney Silva y los de más líderes del pacto como Hermes que se la pasa amenazando al gobierno del tigre y anuncia bloqueos para no dejar gobernar y los demás líderes del Cric que han advertidos llegamos al sur occidente para quedarnos”, indica la amenaza.

Silva señaló que esta amenaza no es un hecho aislado y la enmarcó en el clima de violencia que enfrentan los líderes sociales y de oposición en el país.

“Somos un grupo y nos identificamos como Defensores de la Patria que nos levantamos en armas cansados de tanto zurdo comunista guerrillero. Quedan advertidos se callan o se van del departamento si no quieren morir si no se hacen caso sus familiares también correrán consecuencia los tenemos identificados”, resalta el chat.

Según cifras de Indepaz, 2026 ya registra más de 100 masacres y 131 líderes sociales asesinados, de los cuales 42 han ocurrido desde el 7 de agosto, fecha en que asumió el gobierno de Abelardo de la Espriella.

El senador exigió protección inmediata para él, su familia y los líderes del suroccidente, así como una investigación rigurosa que determine quién está detrás de estas amenazas.