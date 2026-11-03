“Se acabó la alcahuetería”: Presidente se pronuncia sobre el Fomag y anuncia auditoria forense

El presidente de Abelardo De La Espriella, anunció la terminación del contrato de fiducia mercantil entre el FOMAG y Fiduprevisora.

A través de su cuenta de X, el mandatario defendió la medida argumentando graves fallas de administración y corrupción dentro de la entidad, usando la consigna “¡Se acabó el festín con los recursos de los maestros de Colombia!”

El mandatario justificó la no renovación. “Encontramos un Fondo con un patrimonio negativo reportado de más de 3.1 billones de pesos, graves deficiencias en la atención médica, retrasos en los pagos y maestros obligados a luchar por servicios de salud que les corresponden por derecho”.

Durante el análisis del gobierno, incluyó el contrato y sus 43 otrosíes, informes de supervisión, pronunciamientos de organismos de control y una medida cautelar de la Superintendencia Nacional de Salud.

De La Espriella denunció la presunta existencia de repartos políticos y cuotas millonarias que beneficiaron a terceros en detrimento de la salud de los docentes, por tal motivo, ordenó una auditoría forense para esclarecer el destino de los recursos e instruyó que cualquier hallazgo sea remitido a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría

“Los recursos de los maestros son sagrados! no son el botín de los políticos, los abogados, los contratistas ni los burócratas”, resaltó el presidente.

El jefe de estado afirmó que durante años se habría denunciado “la existencia de cuotas millonarias que habrían beneficiado a políticos, abogados y a quienes respaldaban los nombramientos en posiciones de poder en la entidad”.

¿Cómo será la transición del Fomag?

De acuerdo con lo detallado por el Fondo, se establecieron cuatro prioridades durante el proceso de transición:

Proteger el derecho a la salud de los maestros y sus familias mediante la continuidad de la atención.

Mantener la continuidad del trámite y reconocimiento de las prestaciones económicas.

Conceptualizar, evaluar la viabilidad e implementar un nuevo sistema de prestación de los servicios, de acuerdo con el modelo de salud vigente.

Desde el FOMAG se hará seguimiento a la red prestadora de servicios de salud, la atención de urgencias, la entrega de medicamentos y la continuidad de los tratamientos prioritarios.

Asimismo, se velará por la continuidad de los trámites y el reconocimiento de las prestaciones sociales, prestando especial atención a las situaciones que puedan generar retrasos o dificultades para los afiliados.

El Gobierno nacional decidió no prorrogar el contrato de fiducia con Fiduprevisora. El contrato llegó a su vencimiento el 31 de octubre de 2026 y, conforme al plazo establecido, su terminación da paso a un periodo de transición de un año, prorrogable por otro año, para proteger los derechos de los maestros y sus familias mientras se define e implementa un nuevo esquema de administración y prestación de los servicios.

“Garantizaremos la continuidad de los servicios de salud y las prestaciones del magisterio mientras adelantamos una transición transparente hacia un nuevo esquema de administración”, concluyó el mandatario.