La primera dama de la Nación llegó a Dosquebradas y anunció la construcción de nuevas viviendas

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La primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, visitó Dosquebradas para conocer de cerca la situación de las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto y anunciar nuevas ayudas destinadas a quienes perdieron sus hogares durante la emergencia.

Durante su recorrido por los barrios Los Naranjos, El Japón y Las Acacias, la primera dama anunció el inicio de la construcción de tres viviendas nuevas para familias damnificadas, además del mejoramiento de otras dos casas ubicadas en las veredas Sabanitas y Santa Ana Alta.

Las intervenciones se desarrollarán con recursos gestionados a través de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, liderada por Pineda, y el respaldo de empresas privadas que se han vinculado a la campaña solidaria Colombia, un solo corazón.

La primera dama destacó que, a menos de tres meses del terremoto, comienzan a concretarse alternativas de vivienda para algunas de las familias que resultaron más afectadas. También agradeció a los empresarios y ciudadanos que han realizado donaciones para apoyar la recuperación del municipio.

Más proyectos de vivienda para Dosquebradas

Durante la visita, la Administración Municipal también dio a conocer otros proyectos contemplados para atender las necesidades habitacionales que dejó la emergencia.

Entre ellos se encuentran 150 mejoramientos y 120 viviendas nuevas anunciadas a través del Fondo Milagro, además de las gestiones que adelanta el municipio para conseguir otras 400 soluciones de vivienda.

El alcalde Roberto Jiménez Naranjo señaló que continuarán buscando alianzas y recursos que permitan ampliar la atención a las familias damnificadas.

La visita de Ana Lucía Pineda puso nuevamente la atención sobre las necesidades de reconstrucción de Dosquebradas, uno de los municipios afectados por el terremoto, donde numerosas familias todavía esperan soluciones definitivas para recuperar sus hogares.