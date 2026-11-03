Torneo de Ascenso: Así quedó el Grupo A, tras empate entre Unión Magdalena y Envigado

El juego en el Estadio Sierra Nevada de Santa Marta terminó empatado 1-1 / Instagram: Unión Magdalena.

Se jugó la segunda fecha del Grupo A de los cuadrangulares finales del Torneo de Ascenso del fútbol colombiano. El grupo lo integran Boca Juniors de Cali, Envigado, Unión Magdalena e Independiente Valle del Cauca.

Independiente Valle del Cauca 2-4 Boca Juniors de Cali

En el Estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira, Boca Juniors derrotó como visitante 2-4 a Independiente Valle del Cauca, antes conocido como el Atlético Huila.

El cuadro de casa se adelantó en el marcador con un lanzamiento desde el punto penalti a los 3 minutos, anotado por Tomás Díaz; Jhon Aponzá lideró la remontada con un doblete a los 24 y 36 minutos.

El juego volvió a empatarse tras un autogol de Milton Andrade a los 59 minutos; mientras que Deyman Cortés y Juan Salcedo devolvieron la ventaja a Boca con anotaciones a los 67 y 89 minutos, respectivamente.

Unión Magdalena 1-1 Envigado

Unión Magdalena rescató un punto en casa ante Envigado, el juego en el Estadio Sierra Nevada de Santa Marta terminó empatado 1-1, con un tanto en tiempo de reposición.

El equipo naranja abrió el marcador a los 69 minutos por intermedio de Weiner Martínez. Cuando la derrota parecía un hecho apareció el defensa paraguayo Rodrigo Delvalle para igualar las acciones a los 90+5 minutos.

Tabla de posiciones Grupo A

Pos. Equipo PTS PJ 1. Boca Juniors de Cali 4 2 2. Envigado 4 2 3. Unión Magdalena 2 2 4. Independiente Valle del Cauca 0 2

Partidos fecha 3

Jueves 5 de noviembre

[7:00PM] Unión Magdalena Vs. Independiente Valle del Cauca

Viernes 6 de noviembre

[4:00PM] Boca Juniors de Cali Vs. Envigado