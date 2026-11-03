Torneo de Ascenso: Así quedó el Grupo A, tras empate entre Unión Magdalena y Envigado
El equipo samario rescató un punto en la última jugada del partido.
Se jugó la segunda fecha del Grupo A de los cuadrangulares finales del Torneo de Ascenso del fútbol colombiano. El grupo lo integran Boca Juniors de Cali, Envigado, Unión Magdalena e Independiente Valle del Cauca.
Independiente Valle del Cauca 2-4 Boca Juniors de Cali
En el Estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira, Boca Juniors derrotó como visitante 2-4 a Independiente Valle del Cauca, antes conocido como el Atlético Huila.
El cuadro de casa se adelantó en el marcador con un lanzamiento desde el punto penalti a los 3 minutos, anotado por Tomás Díaz; Jhon Aponzá lideró la remontada con un doblete a los 24 y 36 minutos.
El juego volvió a empatarse tras un autogol de Milton Andrade a los 59 minutos; mientras que Deyman Cortés y Juan Salcedo devolvieron la ventaja a Boca con anotaciones a los 67 y 89 minutos, respectivamente.
Más información
Unión Magdalena 1-1 Envigado
Unión Magdalena rescató un punto en casa ante Envigado, el juego en el Estadio Sierra Nevada de Santa Marta terminó empatado 1-1, con un tanto en tiempo de reposición.
El equipo naranja abrió el marcador a los 69 minutos por intermedio de Weiner Martínez. Cuando la derrota parecía un hecho apareció el defensa paraguayo Rodrigo Delvalle para igualar las acciones a los 90+5 minutos.
Tabla de posiciones Grupo A
|Pos.
|Equipo
|PTS
|PJ
|1.
|Boca Juniors de Cali
|4
|2
|2.
|Envigado
|4
|2
|3.
|Unión Magdalena
|2
|2
|4.
|Independiente Valle del Cauca
|0
|2
Partidos fecha 3
Jueves 5 de noviembre
[7:00PM] Unión Magdalena Vs. Independiente Valle del Cauca
Viernes 6 de noviembre
[4:00PM] Boca Juniors de Cali Vs. Envigado
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...